“伝説の特撮ドラマ”令和の『仮面の忍者 赤影』、オーディションで森蘭丸役がついに決定

10月26日（日）スタート、横山光輝が手がけた忍者漫画を実写化した伝説の特撮時代劇（1967年）が三池崇史監督×佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって再び実写ドラマ化される『仮面の忍者 赤影』。

今作で織田信長の小姓・森蘭丸役は、LDH主催のオーディションで決定。その模様がバラバラ大作戦『ゴールデンドリーム』で3週間にわたって放送され、壮絶な戦いがついに決着した。

【映像】120秒PR

オーディションに参加したのは、LDHが運営するエンタテインメントスクールEXPG STUDIOで夢を掴むために日々奮闘している原石たち、そしてダンスパフォーマンス集団RAG POUNDのメンバー。

佐藤大樹も立会人としてオーディションに参加し、候補生たちの熱い想いを直接目の当たりに。さらに最終審査には三池崇史監督も登場し、自ら候補生たちに本気の演技指導をした。

◆“運命の最終審査”の結果は…

主演・佐藤大樹、総監督・三池崇史の両名も見守るなか、候補生たちは全身全霊の演技を披露。

涙あり、熱気ありの最終審査で蘭丸役を射止めたのは、EXPG STUDIOに通う19歳の郄橋慧斗（たかはしけいと）。入校から3年、デビューを目標に日々努力を積み重ねるスターの原石が見事チャンスを掴んだ。

夢を懸けたオーディションを勝ち抜いた郄橋が、本編でどのように信長の小姓・森蘭丸を体現するのかにも注目だ。

鬼才・三池崇史に「やっぱり圧倒的に彼でしたね」とまで言わせ、役を勝ち取った未来のスター候補の真っすぐな眼差しと繊細な感情表現は、まさに“次世代スター誕生”の瞬間。

信長、赤影たちとの関係性が、物語に新たな息吹をもたらす。