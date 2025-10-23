きょう東証グロース市場に新規上場したサイバーソリューションズ<436A.T>は、公開価格と同じ１３８０円カイ気配でスタートした。



同社はメールの無害化、脅威防御、情報漏洩対策などと関連するセキュリティーやリスクマネジメントの製品・サービスの企画・販売事業を行う「セキュリティーソリューション事業」と、ビジネスコミュニケーション（メール・ビジネスチャット・グループウェア）に関連する製品・サービスの企画・販売事業を行う「コミュニケーションソリューション事業」が二本柱。公募株式数７８万１９００株、売出株式数１８９万４３００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し４０万１４００株。主幹事は大和証券。



出所：MINKABU PRESS