

「うちの子に限って……」という“まさか”で多くの転落事故が起きています（写真：マハロ / PIXTA）

「なぜタワマンに転落防止用の庇（ひさし）がないのでしょうね」

タワーマンションから女児が転落死した報道を受け、筆者がコメンテーターを務めているABCテレビの情報番組「おはよう朝日です」で司会の岩本計介アナウンサーが投げかけた。当時、筆者は即答できず、大変不甲斐なく思うとともに、そんなことは今まで考えたこともなかったと気づいた。

「転落しても助かる高層建築」は非現実的

高層建築の各所に“庇”のような張り出し構造を設け、落下した際の被害を軽減する設計はできないのだろうか。

大規模建築物の設計を手がける大阪府内の建築設計事務所に取材したところ、現状では難しいことがわかった。

高層建築では建築基準法を遵守することは大前提としたうえで、事故を未然に防ぐ設計はしているが「人の転落を前提とした設計」をしていない。

高層建築のエントランスや人が通る部分に設置されている庇は、上階からの落下「物」から人を守る側面はあるが、主な目的は雨や日差しが入り込むのを防ぐことである。

そもそも庇を大きく張り出すことは、建ぺい率の制限という構造上の制約がある。建ぺい率とは、建物を真上から見た際の面積が敷地全体の面積に対してどの程度の割合を占めるかを示すもので、地域ごとに上限が定められている。

人の転落が防げるほどの大きな庇を設けるよりも、建物本体を広くしたほうが床面積を確保でき、土地をより有効に活用できることになる。

さらに、人が落下した時の衝撃を和らげるため、高さごとに庇を設置しようとすると、建設やメンテナンスにかかる費用は莫大になり、外観のデザインも損なわれる。

高層階からの転落時に助かる可能性を上げるためには、例えば最上階から1階に行くにしたがって徐々に幅が広くなる建物や、クリスマスツリーのような形になるような庇を付けたデザインが考えられなくもない。

だが個人の建物を除き、今の日本では現実的ではないだろう、といった見解を得た。他にも細かい理由はあるが「転落しても助かる高層建築」は現状では難しいということになり、住人や利用者による対策が求められる。

子どもの転落事故の発生状況

消費者安全調査委員会の報告（2025年6月）によると、5歳以下の住宅窓及びベランダからの転落死亡事故は、2024年までの32年間で窓からが42件、ベランダからが92件、合計134件発生している。ベランダからの転落事故は3歳が92件中41件と最も多かった。



（画像：消費者安全調査委員会「消費者事故等調査報告書【概要】−住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故−」より）

子どもの転落事故が発生するたびにニュースサイトのコメントには「親が目を離すのが悪い」という意見が少なからず見られるが、親が24時間子どもから目を離さないことは不可能である。

子どもを寝かしつけ、親が別の部屋にいる時に子どもが目を覚まし、高所から転落する事故も発生している。実際に、事故発生時に保護者が在宅していた件数は134件中65件、不在（短時間の外出を含む）が55件となっており、在宅していても事故が発生している。



（画像：消費者安全調査委員会「消費者事故等調査報告書【概要】−住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故−」より）

気候がよくなり、窓を開けたり、ベランダに出る機会が増えたりする今のような時期は転落事故のリスクも増加するため、より注意が必要である。

3歳になると85cmの高さまで登れる子どももおり（東京都こどもセーフティプロジェクト「科学で探るこどもの事故予防策−転落−2024」）、家庭で子どもが自分で窓や網戸を開けてベランダに出ないよう、手が届かない位置に補助錠を付ける、ベランダや窓際に足がかりになるものを置かない、エアコンの室外機はベランダの手すりから60cm以上離す、といった対策を取ることが有効である。



窓のチェックリスト（画像:消費者庁『「子どもの転落事故」防止のためのチェックリスト』より）



ベランダのチェックリスト（画像:消費者庁『「子どもの転落事故」防止のためのチェックリスト』より）

事故防止策は長年言われ続けているが…

しかし、すでにこうした対策は子育てをしていれば、さまざまなところで繰り返し言われており、食傷気味の方も多いだろう。しかし、事故は隙を突いて起きる。恥ずかしながら筆者もヒヤリとしたことがある。

我が子が3歳の頃、その日は祖父母が遊びに来る予定であった。いつもマンション下にある来客者用駐車場に祖父母が車を停めるため、それを待ちわびた息子は自分で押し入れから脚立を出し、ベランダ柵そばまで運び、脚立に乗って駐車場をのぞきこもうとしていた。

幸い筆者が脚立に乗ろうとする時に気づき、止めることができた。アルミ製の軽い脚立であったが3歳児が持ち運ぶとは思っていなかった。

また、友人は家族でプラネタリウムに行った日の夜、星に興味がわいた6歳の子どもが、気づいた時には星をもっと近くで見たいとベランダの手すりによじ登っていたという。

「ちゃんと高所の危険を分かっていると思っていたのに……」と友人は言った。子どもの興味関心の対象が増えるのは嬉しいことだが、日々成長し、できることが増えるのに伴い保護者の想定外の行動をすると肝に銘じておかねばならない。

自分の家庭では起きないだろうと考えている保護者も多いと思うが、今一度子どもの成長具合を踏まえて、家庭内の点検をしていただきたい。

消費者安全調査委員会が子どもの転落事故（134件）を調査した結果（画像:消費者庁『「子どもの転落事故」防止のためのチェックリスト』より）



（岡 真裕美 ： 大阪大学大学院人間科学研究科安全行動学研究分野 特任研究員）