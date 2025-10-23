´°àú¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ°·Á¤ÈÎ¢¤Î´é¡ªÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¿ÆÍ§¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ÇÂç±ê¾å¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤Á¿ä¤·¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎµÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ë¡Ö¥Ö¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Î¤æ¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÀ°·Á¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ì¤¤¤Ê¤Ë¡ÖÀ°·Áµ¿ÏÇ¡×¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Î¤æ¤¤¤«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡Ä!?ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤á¤ß¤¯¤í(@ammkr2222)¤µ¤ó¤Î¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿ä¤·¤Æ¤Í!?¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ°·Á¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¡×¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¤æ¤¤¤«¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¥¥Ä¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢18Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(¢¨Ì¡²è¤Ë¤Ï¡¢À°·Á¤Î¸ØÄ¥É½¸½¡¦¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ê¤É¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÜÍ÷¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)
¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤Á¿ä¤·¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°¸ý¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¥ê¥×ÊÖ¤·¤äDM¤âÁ´ÉôÊÖ¤¹´°àú¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¤½¤ó¤Ê¤ì¤¤¤Ê¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÃË»Ò¤Ë¡Ö¥Ö¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë¶¯¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤ÎÍ§Ã£¡¦¤æ¤¤¤«¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤´°àú¤Ê½÷¤Î»Ò¡Ä¡£¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢À°·Á¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÀ³Ê¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤æ¤¤¤«¤ËÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¤´Ö¤Ë¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ì¤¤¤Ê¡£ËÜºî¡ÖÀ°·Á¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê±ê¾å¤«¤é¤Îµ¯»à²óÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖTwitterÌ¡²è(¸½ºßX)¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Î®¹Ô¤ê¡¢Â¿Ê¬2017Ç¯¤´¤í¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èºî¼Ô¤Î¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤Å¸³«¤òÉÁ¤²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥¥ã¥é¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ì¤¤¤Ê¤¬Æ´¤ì¤ë¤æ¤¤¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ØÇ¯¤Ë1¿Í¤Ï¤¤¤ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¼õ¤±¤¿½ý¤ÏÂç¤¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ä¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÄñ¹³¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤á¤ß¤¯¤í(@ammkr2222)
