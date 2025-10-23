「大腸がん」になるとどんな症状が出るか存じですか? 自覚症状がないって本当? 【医師解説】

大腸がんは近年増加傾向にあり、誰にでもリスクがある病気ですが、初期症状がほとんどないため予防や早期発見が重要です。そこで大腸がんとはどのような病気なのか、どんな症状があるのかなどについて、鈴木謙一先生（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院）に話を聞きました。

監修医師：

鈴木 謙一（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック 横浜駅院）

埼玉医科大学医学部卒業後、東京女子医科大学病院や昭和大学横浜市北部病院消化器センターなどで経験を積み、2024年に横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院を開院、院長となる。日本消化器病学会認定消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医、日本消化管学会認定胃腸科専門医、日本内科学会認定認定内科医、日本消化器内視鏡学会認定上部消化管内視鏡スクリーニング認定医・大腸内視鏡スクリーニング認定医、日本ヘリコバクター学会認定H.pylori（ピロリ菌）感染症認定医。

編集部

大腸がんについて教えてください。

鈴木先生

大腸がんとは、大腸の内側の粘膜に発生する悪性腫瘍で、結腸や直腸に発生するがんを指します。

編集部

どんな症状があるのですか？

鈴木先生

血便や便秘・下痢などの便通異常、ガス（おなら）が頻回に出るなどの症状が出ると言われていますが、多くの場合、大腸がんは進行するまで自覚症状がほとんどなく、初期の段階では気づきにくいという特徴があります。

編集部

大腸がんになる人は多いのですか？

鈴木先生

そうですね。⽇本における大腸がんでの死亡者数は、およそ60年前から右肩上がりで増加中です。40歳代から増え始め、50～70歳代でとくに多くなります。がん全体で見ても亡くなる人の多いがんで、大腸がんの死亡数は、女性で第1位、男性で第2位。発生数・死亡数ともに増加傾向にあるがんです。

編集部

亡くなる人の多い、怖いがんなのですね。

鈴木先生

数値で見るとそうかもしれませんが、大腸がん自体は、早期発見できれば内視鏡治療で完治できることがほとんどです。先述のように、初期症状がほとんどなく、発見が遅れる傾向があることから数は多くなってしまっています。

※この記事はMedical DOCにて＜増加の一途 ｢大腸がん｣になりやすい人の特徴はご存じですか? どんな症状を伴う?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。