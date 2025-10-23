星空やイルミ、ジャズで沖縄の夜を楽しむ「イルミーバンタ 海辺の夜あかり」が、バンタカフェ by 星野リゾートで12⽉13⽇から開催
圧倒的な絶景とスケールを誇る海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」では、2025年12⽉13⽇(土)から2026年3⽉1⽇(日)の間、暖かい冬の沖縄で、星空とイルミネーションが織り成す幻想的なナイトイベント「イルミーバンタ 海辺の夜あかり」を開催する。
【写真】海と星空に抱かれる「てぃんがーらテラス」
今回で6回目となる冬のバンタカフェ恒例のイベント。目の前に広がる海や崖、生い茂る植物にライトアップとイルミネーションが施され、ビーチには琉球ガラスで作るオリジナルランタンが輝く。今回は、夜空と波音が作り出すきらめきを楽しむエリア「てぃんがーらテラス」が新登場。幻想的に輝くイルミネーションと自然が織り成す絶景を満喫できる、海辺の自然を活かしたバンタカフェならではの体験だ。また、ピクニックが楽しめる限定メニューが提供されるほか、クラフト作家が集うマルシェや歴史ある沖縄ジャズのライブもあり、沖縄カルチャーを満喫する充実のナイトタイムを過ごせる。
■イルミーバンタ 海辺の夜あかりの特徴
■(1)満天の星が舞い降りる「てぃんがーらテラス」でデザートタイム
自然が作り出すきらめきと闇を楽しむエリア「てぃんがーらテラス」が新登場。散策路を抜け、奇岩が作るプライベート感のあるビーチに設置したリクライニングチェアで波音を聴きながら満天の星を鑑賞できる。プラネタリウムのような繊細な灯りを白砂のビーチにちりばめて、星が降る空間を演出。
新エリアの登場に合わせて、新メニュー「くばかごのスイーツバスケット」が登場。ぬくもりある民具に灯りが灯る仕掛けを施し、タンカンが香るカヌレや黒糖を使ったティラミスなど、沖縄ならではの味わいが楽しめる小さなスイーツを詰め合わせ。
【クバカゴのスイーツバスケット】
時間：18時〜21時30分(LO21時)
料⾦：2人分5000円
■(2)ライトアップした海辺を眺めながら楽しむ夜のピクニック
⽩砂のビーチを幻想的に照らす「浮き球ランタン」は、再⽣ガラスを原料とした「琉球ガラス」を作るガラス⼯房の協⼒を得て、バンタカフェから出た空瓶をアップサイクルして制作されたもの。漁具として使われている「浮き球」をモチーフにした大小50個の灯りに包まれながら、ライトアップで輝く海を眺めよう。
バンタカフェでは「夜のピクニックセット」を販売。ローストビーフをサンドすることで贅沢にアレンジした沖縄のソウルフード「ポークたまごおにぎり」をバスケットに入れて提供する。購⼊者はランタンとビーチマットの貸し出しを利⽤することができ、白砂のビーチや高台のテラスなど好きな場所で夜のピクニックが楽しめる。
【夜のピクニックセット】
時間：18時〜21時30分(LO20時30分)
料⾦：2人分3800円
■(3)マルシェでジャズで、沖縄カルチャーに浸る週変わりイベント
沖縄のクラフト作家が集う「夜あかりマルシェ」と歴史あるジャズを楽しむ「うちなージャズライブ」を隔週で開催。
「夜あかりマルシェ」では、沖縄の⾃然や⽂化を⼤切にするクラフト作家が集い、海をモチーフにしたキャンドルや⽊⼯のランプシェードに沖縄ゆかりの⾦細⼯など、ぬくもりある作品が並ぶ。
「うちなージャズライブ」では、沖縄で70年以上の歴史があるジャズを地元ミュージシャンが披露。海からの波⾳を取り込む⼤屋根デッキで行うライブは、波⾳と演奏が重なりバンタカフェだけのセッションが⽣まれる。
【夜あかりマルシェ】
開催日：2025年12月20日(土)、2026年1月10日(土)、24日(土)、2月7日(土)、21日(土)
時間：16時〜21時
【うちなージャズライブ】
開催日：2025年12月13日(土)、24日(水)、2026年1月17日(土)、31日(土)、2月14日(土)、28日(土)
時間：20時〜※30分ほど
料⾦：無料
■「イルミーバンタ 海辺の夜あかり」概要
期間：2025年12⽉13⽇(土)〜2026年3⽉1⽇(日)
時間：ライトアップとイルミネーション ⽇の⼊り〜21時30分／夜カフェ 18時オープン、LOはフード20時30分、ドリンク21時
料⾦：バンタカフェまたはオールーグリル利⽤で⼊場無料
※荒天時は中⽌となる場合あり
■バンタカフェ by 星野リゾート
圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最⼤級の海カフェ。海を⾒渡す崖の上から浜辺へと続く敷地内には個性豊かな4つのエリアがあり、その⽇の気分で⾒つけたお気に⼊りの場所で沖縄らしいドリンクやフードが味わえる。
所在地：沖縄県中頭郡読⾕村儀間560
電話：098-921-6810
営業時間：10時〜⽇の⼊り後1時間(⽇の⼊りにてLO)、⼟⽇祝は8時〜
アクセス：那覇空港より⾞で約60分、那覇空港からリムジンバスで約120分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
