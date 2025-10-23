Image: 株式会社ハレルヤ

平日のビジネスシーンから、休日のカフェで過ごすひとときまで。ふとした瞬間に手にする財布は、持ち主のスタイルを静かに物語る重要なアイテムだと思いませんか？

だからこそ機能性はもちろん、佇まいの美しいモノを選びたい。今回ご紹介する「TIDY2.0 Nuance Color」は、そんな方にこそ知ってほしい逸品です。

落ち着いたニュアンスカラーのレザーが洗練された印象を与え、計算され尽くした収納力が、日常の何気ない所作までスマートに演出してくれる。そんな長財布のプロジェクトが終了間近となったので、リマインドも兼ねてその魅力をご紹介していきます。

絶妙なサイズ感と、懐の深い収納力

Image: 株式会社ハレルヤ

すべてをひとつにまとめたいという想いは、財布をカオス化させる要因かもしれません。とはいっても、領収書や複数のカード、いざというときの現金などなど、財布に入れるモノは意外と多いもの。「TIDY2.0 Nuance Color」は、そんなジレンマに寄り添ってくれます。

Image: 株式会社ハレルヤ

紙幣なら約50枚、カードは最大で24枚（※）という、まさに懐の深い収納力を備えているこちらの長財布。そのうえ、通帳や鍵までまとめて管理できるんです。

※収納枚数は自社調べによる最大値の目安です。収納するモノの厚みにより変化します。

Image: 株式会社ハレルヤ

休日には、そのコンパクトさが真価を発揮。従来品より約2.8cmも短いスリムなボディは、ジャケットの内ポケットやポーチにもすっきりと収まり、身軽な装いを邪魔しません。オンとオフで、もう財布を使い分ける必要はなくなるかもしれませんね。

直感的に使える、計算された内部構造

Image: 株式会社ハレルヤ

どんなに美しい財布も、会計でもたついてしまっては魅力も半減。スマートな大人の会計は、美しく終わらせたいものです。

「TIDY2.0 Nuance Color」の内部構造は、そのための工夫が光ります。ファスナーを開くと、まるで本棚のようにカードがずらりと並ぶ様は圧巻。縦型ポケットのおかげで、目的の1枚を直感的に、そしてスムーズに引き出せます。

Image: 株式会社ハレルヤ

お札仕切りは紙幣を美しく保ち、YKK製の滑らかなファスナーが開閉の仕草にまで品格を与えてくれる。細部まで計算されたデザインが、普段使いの心地よさにつながっているんです。

手にするたび深まる愛着。「相棒」を育てる楽しみ

Image: 株式会社ハレルヤ

この財布を単なる道具で終わらせないもう1つの特長が、こだわりの素材と色合いです。

オイルをたっぷり含んだプルアップレザーは、しっとりとしたマットな質感。この革の面白いところは、日々使うことで持ち主の手に馴染み、深い色艶へと変化していく、いわゆる「エイジング」を楽しめるところ。

Image: 株式会社ハレルヤ

彩度を抑えたニュアンスカラーは、ビビッドな色とは一線を画す、知的な落ち着きを醸し出します。主張しすぎず、でも確かな存在感を放つ。まさに大人のためのカラーリングといえそうです。

洗練されたデザインとカラーバリエーション、計算された機能美など、「TIDY2.0 Nuance Color」についてのより詳しい情報を、ぜひ販売終了前にチェックしてみてください。

Image: 株式会社ハレルヤ

