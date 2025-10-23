²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö°¦¾ðË¤«¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¡×21Ç¯¤Ë·ëº§
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÌ¤Ï¡ÖWelcome to the world, my heart¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½Ê¸¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°¦¾ðË¤«¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏÄº¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤áÍ§¿Í¡¦ÉÂ±¡´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÌ¤Ï21Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯5·î24Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£