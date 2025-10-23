¡Ö¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÎ®½Ð¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¿¹¹áÀ¡¡¢LINE»ö¾ð¤ò¹ðÇò
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Î½Ð¤Ê¤¤¥¯¥¤¥º¡×Âè3ÃÆ¤òÊüÁ÷¡£¤æ¤¤Ý¤è¤ÎËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¤æ¤ß¤Á¤£¤ò½ÐÂê¼Ô¤Ë·Þ¤¨¡¢²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤ÈÎÓÅÄÍÎÊ¿¤¬¡¢·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ÈÌÑÁÛ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÅú¤¨¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¼«Âð¾Ò²ðVTR¤ò¸«¤Æ¤æ¤ß¤Á¤£¤¬¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö7ºÐº¹¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤È¤ÏÀ³ÊÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤«¤â¿¿µÕ¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¤æ¤ß¤Á¤£¡£ÃÂÀ¸Æü¡¦·ì±Õ·¿¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ñÌ£¡¦Îø°¦¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤«¤é¡¢¤æ¤ß¤Á¤£¤ÎÎø°¦´Ñ¡¦¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¹Í»¡¡£LINE¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤Ó¡¢¡ÖÌ¾Á°¤ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È1Ê¸»ú¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«? ¤·¤Æ¤¿¤é¤«¤Ê¤êÎ¢¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤æ¤ß¤Á¤£¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¹¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È1Ê¸»ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÎ®½Ð¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¸«¤Æ»ä¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Î¹Í»¡¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è! ¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈLINE»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
