¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¯¥¤¥º Âè53²ó ÆÈ¼«¤Î¡ÈÌýÎä¡É¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ! »ÔÈÎ¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï?
¡ü
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ê´ÝÌÜÆóÅô¤Ë¥Õ¥ë¥«¥Ð¡¼¥É¤Î¥«¥¦¥ê¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÌýÎä¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
´ÝÌÜÆóÅô¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÂ®¤½¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï?
¥Ò¥ó¥È¡§º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥º¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹
1985Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥º¥¤ÎÄ¹¼÷¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àµ²ò¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç!
¡ü
¡ûÌäÂê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤!
´ÝÌÜÆóÅô¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÂ®¤½¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï? ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¥¹¥º¥¡ÖGSX-R750¡×
Àµ²ò¤Ï¥¹¥º¥¡ÖGSX-R750¡×¤Ç¤·¤¿!
¥¹¥º¥¤ÎÄ¶¹âÀÇ½¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼¨¤¹¡ÈGSX-R¡É¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ò½é¤á¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë400cc¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖGSX-R¡×¤Ç¤·¤¿¡£»ÔÈÎ¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀÇ½¤Ç¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¥Ö¡¼¥à¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ1985Ç¯¤Ë¤½¤Î²á·ã¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò750Õ¥¯¥é¥¹¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖGSX-R750¡×¤Ç¤·¤¿¡£
750cc¤È¤¤¤¦¤È¼ã¤¤¿Í¤Ë¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÇÓµ¤ÎÌ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖGSX-R750¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿1985Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ÔÈÎ¤Ç¤¤ëÇÓµ¤ÎÌ¤â750cc¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖCB750¡×¤ä¥«¥ï¥µ¥¡Ö750RS(Z¶)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¼Ö¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡È¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡É¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤äBMW¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°¹ñ¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ä¹ñ»º¤ÎµÕÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¹âÊö¤Ï¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤ò¡ÖGSX-R750¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â»ÔÈÎ¼ÖÎ¾¤Ï¹âÂ®¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼Á´¶¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï200kg¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Ë»È¤¦¼ÖÎ¾¤ÏÍ¾·×¤ÊÁõÈ÷¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òºî¤êÄ¾¤¹¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ê²þÂ¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡ÖGSX-R750¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ËÊÝ°ÂÉôÉÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê²á·ã¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Àè¹Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖRG250¥¬¥ó¥Þ¡×¤ä¡ÖGSX-R(400)¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÂç·¿¼Ö¤Ë½éºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¤è¤êÌó40kg¤â·Ú¤¤179kg¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎºÎÍÑ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖRG250¥¬¥ó¥Þ¡×(1983)
1984Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¸µÁÄ¡É¡ÖGSX-R¡×(400cc)¤Ï°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä
Å°Äì¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1980Ç¯Âå¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÈ¯Ç®ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õÎä¤«¤é¿åÎä¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿åÎä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï½ÅÎÌ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÁý²Ã¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥º¥¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î¶õÎä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖGSX750E4¡×¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¥Ô¥¹¥È¥óÎ¢¤Ë¥ª¥¤¥ë¤òÊ®¼Í¤·¤ÆÎäµÑ¤¹¤ëµ¡¹½¤ò¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÈÂç·¿¥ª¥¤¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÎäµÑ¤¹¤ëÊý¼°¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½°Ê¸å¤ÎÂç·¿GSX¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÌýÎä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎäµÑÊý¼°¤Ç¤¹¡£
Àµ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡ÖÌýÎä¡×¤Ï¡Ö¶õÎä¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿åÎä¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¶õÎä¡É¤È¤¤¤¨¤ë²è´üÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÇÏÎÏµ¬À©¤Î¤Ê¤¤Í¢½Ð¼Ö¤Ç¤Ï100ÇÏÎÏ¡¢¥¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤á¤Ð130ÇÏÎÏ°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂ¤·Á¤Ï¥«¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç±£¤¹¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
²á·ã¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡ÖGSX-R750¡×¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¥¹¥º¥·Ï¤ÎÌ¾¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥è¥·¥à¥é¡×¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´ÖÂÑµ×¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢(TT-F1)¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¤äÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤è¤ê»ñ¶âÎÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥¿¡¼Ã£¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥ï¥ó¥Ä¤ä¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥é¥¤¥À¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖGSX-R750¡×¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï´¥¼°¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤¿500Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö(GSX-R750R)¤ä¡¢¥ì¡¼¥¹¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×(GSX-R1100)¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ»½Ñ¿Ê²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÌýÎä¤«¤é¿åÎä¤Ë¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à·Á¾õ¤âÈþ¤·¤¤¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¡¼¥É¥ë¤«¤é¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ñ¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖGSX-R¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï²áµî¤Î±É¸÷¤äÅÁÅý¤è¤ê¤â¡È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
500Âæ¸ÂÄê¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖGSX-R750R¡×(1986)
¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡ÖGSX-R1100¡×(1986)
¸½ºß¤âÍ¢½Ð¼Ö¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGSX-R750¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¥ì¡¼¥¹¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ´ü¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Ç¼çÎÏ¤ò¡ÖGSX-R1000¡×¤Ë¾ù¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡ÖGSX-R750¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤âÍ¢½Ð¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î2025Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡ÖGSX-R750¡×¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
ÄÅ¸¶¥ê¥ç¥¦ ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¡¢IT¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤ä¹¹ð¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÈÌ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥¨¥ó¥¸¥óOH¤«¤éON/OFF¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¡¢Ä¹µ÷Î¥¥¥ã¥ó¥×¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¯Í·¤Ó¤Ï°ìÄÌ¤ê·Ð¸³¤·¡¢1950Ç¯Âå¤ÎBMW¤«¤éºÇ¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯»î¾è¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡ÖMV¥¢¥°¥¹¥¿ F4¡×¤È¡ÖKawasaki KX500¡×¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ê´ÝÌÜÆóÅô¤Ë¥Õ¥ë¥«¥Ð¡¼¥É¤Î¥«¥¦¥ê¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÌýÎä¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
´ÝÌÜÆóÅô¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÂ®¤½¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï?
¥Ò¥ó¥È¡§º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥º¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹
1985Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥º¥¤ÎÄ¹¼÷¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àµ²ò¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç!
¡ûÌäÂê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤!
´ÝÌÜÆóÅô¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÂ®¤½¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï? ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¥¹¥º¥¡ÖGSX-R750¡×
Àµ²ò¤Ï¥¹¥º¥¡ÖGSX-R750¡×¤Ç¤·¤¿!
¥¹¥º¥¤ÎÄ¶¹âÀÇ½¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼¨¤¹¡ÈGSX-R¡É¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ò½é¤á¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë400cc¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖGSX-R¡×¤Ç¤·¤¿¡£»ÔÈÎ¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀÇ½¤Ç¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¥Ö¡¼¥à¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ1985Ç¯¤Ë¤½¤Î²á·ã¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò750Õ¥¯¥é¥¹¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖGSX-R750¡×¤Ç¤·¤¿¡£
750cc¤È¤¤¤¦¤È¼ã¤¤¿Í¤Ë¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÇÓµ¤ÎÌ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖGSX-R750¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿1985Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ÔÈÎ¤Ç¤¤ëÇÓµ¤ÎÌ¤â750cc¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖCB750¡×¤ä¥«¥ï¥µ¥¡Ö750RS(Z¶)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¼Ö¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¡È¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡É¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤äBMW¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°¹ñ¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ä¹ñ»º¤ÎµÕÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¹âÊö¤Ï¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤ò¡ÖGSX-R750¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â»ÔÈÎ¼ÖÎ¾¤Ï¹âÂ®¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼Á´¶¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï200kg¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Ë»È¤¦¼ÖÎ¾¤ÏÍ¾·×¤ÊÁõÈ÷¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òºî¤êÄ¾¤¹¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ê²þÂ¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡ÖGSX-R750¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ËÊÝ°ÂÉôÉÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê²á·ã¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Àè¹Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖRG250¥¬¥ó¥Þ¡×¤ä¡ÖGSX-R(400)¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÂç·¿¼Ö¤Ë½éºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¤è¤êÌó40kg¤â·Ú¤¤179kg¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎºÎÍÑ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖRG250¥¬¥ó¥Þ¡×(1983)
1984Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¸µÁÄ¡É¡ÖGSX-R¡×(400cc)¤Ï°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä
Å°Äì¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1980Ç¯Âå¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÈ¯Ç®ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õÎä¤«¤é¿åÎä¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿åÎä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï½ÅÎÌ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÁý²Ã¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥º¥¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î¶õÎä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖGSX750E4¡×¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¥Ô¥¹¥È¥óÎ¢¤Ë¥ª¥¤¥ë¤òÊ®¼Í¤·¤ÆÎäµÑ¤¹¤ëµ¡¹½¤ò¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÈÂç·¿¥ª¥¤¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÎäµÑ¤¹¤ëÊý¼°¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½°Ê¸å¤ÎÂç·¿GSX¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÌýÎä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎäµÑÊý¼°¤Ç¤¹¡£
Àµ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡ÖÌýÎä¡×¤Ï¡Ö¶õÎä¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿åÎä¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¶õÎä¡É¤È¤¤¤¨¤ë²è´üÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÇÏÎÏµ¬À©¤Î¤Ê¤¤Í¢½Ð¼Ö¤Ç¤Ï100ÇÏÎÏ¡¢¥¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤á¤Ð130ÇÏÎÏ°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂ¤·Á¤Ï¥«¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç±£¤¹¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
²á·ã¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡ÖGSX-R750¡×¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¥¹¥º¥·Ï¤ÎÌ¾¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥è¥·¥à¥é¡×¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´ÖÂÑµ×¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢(TT-F1)¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¤äÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤è¤ê»ñ¶âÎÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥¿¡¼Ã£¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥ï¥ó¥Ä¤ä¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥é¥¤¥À¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖGSX-R750¡×¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï´¥¼°¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤¿500Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö(GSX-R750R)¤ä¡¢¥ì¡¼¥¹¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×(GSX-R1100)¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ»½Ñ¿Ê²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÌýÎä¤«¤é¿åÎä¤Ë¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à·Á¾õ¤âÈþ¤·¤¤¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¡¼¥É¥ë¤«¤é¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ñ¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖGSX-R¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï²áµî¤Î±É¸÷¤äÅÁÅý¤è¤ê¤â¡È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
500Âæ¸ÂÄê¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖGSX-R750R¡×(1986)
¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡ÖGSX-R1100¡×(1986)
¸½ºß¤âÍ¢½Ð¼Ö¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGSX-R750¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¥ì¡¼¥¹¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ´ü¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Ç¼çÎÏ¤ò¡ÖGSX-R1000¡×¤Ë¾ù¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡ÖGSX-R750¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤âÍ¢½Ð¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î2025Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡ÖGSX-R750¡×¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
ÄÅ¸¶¥ê¥ç¥¦ ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¡¢IT¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤ä¹¹ð¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÈÌ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥¨¥ó¥¸¥óOH¤«¤éON/OFF¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¡¢Ä¹µ÷Î¥¥¥ã¥ó¥×¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¯Í·¤Ó¤Ï°ìÄÌ¤ê·Ð¸³¤·¡¢1950Ç¯Âå¤ÎBMW¤«¤éºÇ¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯»î¾è¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡ÖMV¥¢¥°¥¹¥¿ F4¡×¤È¡ÖKawasaki KX500¡×¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é