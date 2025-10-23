Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ë»£±Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥À¥ÁÈÇ²è¸¦µæ½ê¡×¤È¤Ï¡©ÉâÀ¤³¨¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤â½ªÈ×¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«½Å»°Ïº¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¿´¶¤¬ÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡¹¤ÎÉâÀ¤³¨¡£¤½¤³¤Ë»£±Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Ë¼¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥À¥ÁÈÇ²è¸¦µæ½ê¡×¡£Ä¦¤ê¡¦ºþ¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡ÖÉâÀ¤³¨¹©Ë¼¡×¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤Î¼êË¡¤ò¼é¤Ã¤Æ°ì¿§¤º¤ÄÈÇ¤òÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡£
JRÌÜÇò±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Î½»ÂðÃÏ¤Î°ì²è¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉâÀ¤³¨¤È¤¤¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤ÊÄ¹²°¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÊÅö¤¿¤êÁ°¡Ë¡¢¥â¥À¥ó¤Ê·úÊª¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸«³Ø²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸«³Ø²ñ¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
Ä¦¤ê¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢À¢¤ê¤Î¤ß¤Î¼Â±é¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤ò°Ï¤ß¤Ä¤Ä40¿Í¶á¤¯¤¬¤¸¤Ã¡Ä¤È¤½¤Î¼ê¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë¡£À¢¤ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¸«³Ø²ñ¤Î¼ÁÌä¤ò¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿ÆÊý¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î¼ÁÌä¤òÈ´¿è¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤«¤éÎÚ¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡ª¡Ö¸«Åö¡×¤ä¡Ö¤ä¤ï¤é¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
±ÀÊìºþ¤ê¡Ê¤¤é¤º¤ê¡Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºþ¤ë¡©
¼Ì³Ú¤Ë¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö±ÀÊìºþ¤ê¡×¡£
±ÀÊìºþ¤ê¤ÎÎã¡ÊÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤ÎÅÛ¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡¢´²À¯6Ç¯¡Ò1794Ç¯¡Ó¡ËWikipedia¤è¤ê
±ÀÊì¡Ê¤¦¤ó¤â¡Ë¤È¤¤¤¦´äÀÐ¤ÎÊ´Ëö¤ò¡¢À÷ÎÁ¤äç±¤È²¿Æü´Ö¤«¼ÑµÍ¤á¤Æ³¨¶ñ¤òÀ½Â¤¤·¡¢ºþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºþÌÓ¤Ç»æ¤Ë¤¸¤«¤ËÅÉ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¶á¤¯¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤ÈºþÌÓÀ×¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉâÀ¤³¨¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¸½Âå¤ÇA4¤äB5¤Ê¤É¤È»æ¤Ë°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ë¤â¡ÖÂçÈ½¡×¡ÖÃæÈ½¡×¤Ê¤Éµ¬Äê¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬ºþ¤ëÁ°¤Î»æ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤Þ¤«¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Â¿¿§ºþ¤ê¤¹¤ë»þ¡¢¤º¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¸«Åö¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ°õ¤òÈÇ¤Î»Í¶ù¤ËÄ¦¤ê¡¢¤½¤³¤Ë»æ¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÇÌÚ¤Î»Í¶ù¤Î²¼¤Ë¤Ï¸ÇÄê¤Î¤¿¤á¤ÎÇ¨¤ì»¨¶Ò¤¬¤ª¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤ï¤é¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¸«Åö¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤Ï¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡£
¸«Åö¡Ê»æ¤òÅö¤Æ¤ëÌÜ°Â¤ÎÆÌ¡Ë¤Ï¡¢ÈÇÌÚ¤ËÆó¥«½ê¡£±¦²¼¤ÈÃæ±û²¼¡£²¿¸Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌÚ¤â»æ¤â¼ã´³¿¤Ó¤ë¤«¤é¡¢º¸±¦¤Ë¸«Åö¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤º¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìºîÉÊ¤Ë»È¤¦ÈÇÌÚ¤Î¿ô¤Ï¡©
¹¾¸Í»þÂå¡Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢É½¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¡¢£µËç¤Îºù¤ÎÌÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËëÉÜ¤ÎìÔÂô¶Ø»ßÎá¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤ËÀáÌó¤È¥¹¥Ô¡¼¥Éºî¶È¤Î¤¿¤á¡£
»æ¤ò¸«¤ì¤ÐÇä¤ì¶Ú¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡©¾®¥Í¥¿¤¬¤¶¤¯¤¶¤¯
¼ÂºÝ¤Ëºþ¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤Ï¡©
»æ¤Ïºþ¤ëÁ°¤Ë¼¾¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¼¾¤é¤·¤Æ¤ª¤¯²Ã¸º¤òÄÏ¤à¤Ë¤Ï»°Ç¯¤«¤«¤ë¡£ºþ¤ë¿§¤Î½çÈÖ¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Î½éºþ¤ê¤Ï¤¤¤¤»æ¤ò»È¤¦¤¬¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÏ¸µ»º¤ÎÁÆ°ÉÊ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÁÆ°ÉÊ¤Î»æ¤ò»È¤Ã¤¿ÉâÀ¤³¨¤Û¤É¡¢Åö»þÇä¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿å¤ÇÈÇÌÚ¤ò¼¾¤é¤·¡¢ºþÌÓ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿É®¤Ç³¨¤Î¶ñ¤ò¤Ä¤±¤ÆÈÇÌÚ¤ËºÜ¤»¡¢ÊÌ¤ÎºþÌÓ¤Ç¤Þ¤¿¿¤Ð¤¹¡£
¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ë¡©
ÇÏ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ÎÌÓ¤òÂ«¤Í¡¢¥µ¥á¤ÎÈé¤ÇÌÓÀè¤ò³ä¤ê»ÞÌÓ¾õ¤Ë¤·¤¿ºþÌÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºþÌÓ¤Ë³¨¤Î¶ñ¤ò¤Ä¤±¤ë°ÄÇÛ¤Ç¡¢¿§¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºþÌÓ¼«ÂÎ¤Ë¿§¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿Ëç¤â¤¿¤á¤·ÅÉ¤ê¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7¡¢8²óºþ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢´éÎÁ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¯¿§¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Çº®¿§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÇÌÚ¤Î¾å¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢ºþÌÓ¤Î¾å¤«¤éÃæÊ¢¤Ë¤«¤±Çö¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¦¿Íµ»¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºþ¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Êª¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿§¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿§¤òÀ÷¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´éÎÁ¤ÏÁ´¤¯¼ê¤ËÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹½Å¤ÈËÌºØ¤ÎºîÉÊ¤Î°ã¤¤
¹½Å¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊÀÖ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡£ËÌºØ¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀÖ¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¹½Å¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëµ»¹ªÇÉ¡¢ËÌºØ¤Ï¤ÏÂ¿ÍÑ¤»¤º¡¢¹½¿Þ¤â¿§¤â¤«¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¦¤ê»Õ¤ò»ØÌ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï³ë¾þËÌºØ¤À¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÏÈÇ°Ê³°¤Î¿§ÈÇ¤ÎÄ¦¤êÊý¤Î¼ê½ç¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¡¤Þ¤º¤Ï²¼³¨¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ËÏÈÇ¡Ê³¨¤ÎÎØ³Ô¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¡Ë¤òÄ¦¤ë
¢ËÏÈÇ¤ò¿§ÈÇ¤ÎÈÇÌÚÊ¬¤À¤±ºþ¤ë
£ºþ¤Ã¤¿ËÏÈÇ¤Î»æ¤òÈÇÌÚ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢½Ð¤·¤¿¤¤¿§¤ÎÉôÊ¬¤À¤±ÆÌ¤Ë¤·¤Æ»Ä¤¹
¤£¤ò·«¤êÊÖ¤¹
ÀÎ¤Ï²¼³¨¤ÏËÏÈÇ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤½¤Î¾å¤«¤éÄ¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½ºß»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇÌÚ¤äÉâÀ¤³¨¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«³Ø²ñ¤ÏÉÔÄê´ü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¸½Âå¤ÎÉâÀ¤³¨¤Îµ»¤Î¿ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£