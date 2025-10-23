明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、夫“銀二郎”寛一郎と西洋風の朝食を味わう
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」（第20回）が10月24日に放送される。
【写真】銀二郎（寛一郎）と向き合うトキ（高石あかり）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第20回あらすじ
下宿では教員試験を終えた錦織（吉沢亮）の慰労会が行われ、トキはお祝いの出し物を披露することになり、大好きな怪談を提案する。
一方、松江で暮らす松野家では、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が、トキが松江には帰らないであろうと覚悟していた。
そして翌朝、トキは銀二郎（寛一郎）と初めての西洋風の朝食を味わうことになる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
