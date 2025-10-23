女優の石田ゆり子（56）が22日、自身のインスタグラムを更新。大物俳優らとのショットを披露した。

「2025.10.21 Tue ブルネロクチネリ2026年初夏ファッション プレゼンテーション」とつづり、「初めて訪れたイタリア大使館は日本の美しさとイタリアの美しさが心奪われるほど素晴らしく同居していて、そこにいるだけで幸せになるような空間でした」とつづり、ホワイトコーデの自身のショットなどを公開した。

「初めてお会いするブルネロクチネリ氏。あたたかで懐深いお人柄、会う人全てを魅了してしまうかのような愛に溢れたスピーチ。ブルネロクチネリの服がどうしてこんなにも人を魅了するのか、その理由が幸せなオーラと共に伝わってきました」と投稿。「クチネリの世界は、憧れの世界。最高級の素材 うっとりしてしまうカラーパレット こんなに贅沢なのにカジュアル。着心地良く、動きやすく、身に纏うと幸せになる。ほんとうに。あまりにも美しい秋のいちにちでした」と記した。

「渡辺謙さんにもお久しぶりにお会いできてとっても嬉しかったです」とも記し、俳優の渡辺謙とのレアなツーショットをアップした。

この投稿に、ファンからは「凄い豪華なツーショット」「うっとり」「ホワイトコーデがあまりにも美しい」「ラグジュアリーなゆり子さん」「美しい」「シンプルでとても素敵stylish & elegant」「あまりの美しさに時が止まった」「ホワイトコーデもヘアスタイルもお似合いです」などのコメントが寄せられている。