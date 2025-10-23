1歳の女の子とわんこの可愛らしい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「幸せが溢れている」「相思相愛だね！」「ばぁばも嬉しいでしょうね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：遊びに来たおばあちゃん→帰り際『バイバイ』と言ったら、1歳の女の子が大型犬に…勘違いした『まさかの行動』】

大好きなばあばが家に来た！！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんが紹介したのは、家にばあばがやってきたときのエピソードです。ご夫婦には1歳の女の子「ほの」ちゃんがおり、会いに来てくれたのだとか。

豆柴の「うに」くんとゴールデンレトリバーの「おから」ちゃんも、ばあばのことが大好きだといいます。ばあばと会えた瞬間、みんな大歓喜が止まらなかったとか！

うにくんはほのちゃんと一緒になって積み木を楽しみ、おからちゃんはばあばと引っ張り合いをしたそうです。

お散歩とおやつと幸せなひととき

ばあばは、お散歩も一緒に行ってくれたといいます。大所帯でのお散歩は、いつものお散歩とはひと味違った模様。うにくんもおからちゃんも、とっても楽しそうな表情をしていたそうです。

また、ばあばは手作りのおやつも持ってきてくれました。柔らかくふかしたお芋を食べて、2匹ともご満悦♡おからちゃんは、ばあばになでてほしくて甘えていたとか…。そして、幸せな時間は、あっという間に終わりを迎えてしまったのでした。

帰り際のワンシーンにホッコリ♡

「ばあば帰るよ」と言う言葉に真っ先に反応したのは、ほのちゃん。あまりに名残惜しかったのか、「ばあば～」と言いながら駆け寄ってきたといいます。しかし、両手を広げて抱き着いたのは、まさかのおからちゃん！！ほのちゃんは、間違えておからちゃんに抱き着いてしまったのでした。

これにはおからちゃんも困惑顔。しかし、改めてばあばとハイタッチすると、みんなで玄関までお見送りすることになったそうです。

たくさん楽しませてくれたばあばに、3兄妹は感謝の気持ちでバイバイをしたそう。家族愛が溢れるワンシーンは、見ている方も心が浄化されてしまいますね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「みんな ばぁばと遊べて楽しそう」「今日もほっこりする動画ありがとう」「仕事疲れの癒しになってます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにちゃん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。