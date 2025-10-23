5児の母・辻希美、SNSへの“キラキラしてる”意見に心境吐露「頑張ってああなっただけ」

10月21日、5児の母である辻希美が、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。SNS投稿とリアルな生活とのギャップについて明かした。

動画中、夕飯の準備をしながら、辻は、「マジでヤバいね、顔。本当に普段はメイクもなにもせず」と、ラフな服装にすっぴん風の姿でコメント。

そして、「私が退院した時のインスタをさ、写真アップしてさ、退院時はやっぱり久しぶりに家に帰るし久しぶりにメイクするし赤ちゃんとも写真を撮りたいからって結構気合い入れてメイクするわけよ」「その写真をアップしたことでネットニュースにさ、“すごいキラキラしてる”みたいな色々意見があったみたいなんですけど」と、第5子を出産した直後のSNS投稿について話した。

その上で、「あれは一生懸命どうにか頑張って頑張って頑張ってああなっただけでマジで普段はこれです」と笑顔を見せ、「そんなもんよ。絶対。芸能人だからとかマジでないと思う。みんな人間だもん。キラキラなんて写真上とかSNS上だけで」と率直な意見を述べた。

また、「私も実際、いろんな人のインスタ見てて、すごいキラキラ華やかで楽しそうだなって思うこともあるし、でもやっぱりその裏もわかるし、自分のインスタを見ててもやっぱりキレイな部分だけ切り取ってアップしてるからすごいキラキラしてるっていうか見えてると思う」「でも実際は本当に見せれたもんじゃないよ、本当」「絶対みんな大変だし、ボサボサな時だってあるし、ぐちゃぐちゃな状態だって疲れてる状態だって絶対人間だからあると思う」と語っていた。