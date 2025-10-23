【神奈川県】「都心から最短約85分」箱根湯本温泉の魅力とは？ 泉質やグルメに高評価
箱根湯本温泉は、神奈川県箱根町の須雲川と早川の合流地点に広がる、箱根観光の玄関口に位置する温泉地。奈良時代に開湯したといわれ、1200年以上の歴史を持つ古湯でもあります。現在も、歴史ある老舗旅館からモダンなホテルまで宿泊施設が充実しており、幅広い旅人に愛されています。
▼泉質がいい
「単純泉・塩性単純泉で、神経痛・関節痛・冷性体質に効果があるとされているから」（40代男性／静岡県）」
「古くから親しまれてきた温泉で、肌にやさしくなめらかな湯ざわりが魅力的に感じます」（20代男性／静岡県）」
▼夜景が美しい
「古風な街並みがとても綺麗にライトアップされるから」（20代女性／千葉県）」
「夜になると早川沿いの旅館や商店街がやわらかな灯りに包まれ、情緒ある夜景が広がる」（50代男性／広島県）」
▼グルメも楽しめる
「有名な観光地で豆腐屋など珍しいグルメもあるから」（30代女性／愛知県）」
「箱根は温泉まんじゅうやたまご、ゆもちなど、グルメの選択肢が多いと思います」（30代女性／大阪府）」
新宿駅からは、小田急ロマンスカー（特急）を利用すると、乗り換えなしで最短約85分で箱根湯本駅に到着します。一方、JR東海道新幹線を使う場合は、東京駅から小田原駅まで移動し、そこから箱根登山鉄道に乗り換えると、約15分で箱根湯本駅に着くことができます。
箱根湯本駅から先は、箱根登山バスや施設巡りバスを利用すれば、エリア内の観光地へもスムーズな移動が可能です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「箱根湯本温泉」周辺には何がある？箱根湯本駅前には、土産物店や飲食店が並ぶ「箱根湯本商店街」が広がり、温泉まんじゅうなどの名物グルメの食べ歩きが楽しめます。また、温泉街は須雲川・早川の渓谷に沿って開けており、豊かな自然に囲まれています。特に秋には、渓流美と紅葉のコントラストが美しい景色を作り出します。
「グルメの選択肢が多いと思います」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼泉質がいい
「単純泉・塩性単純泉で、神経痛・関節痛・冷性体質に効果があるとされているから」（40代男性／静岡県）」
「古くから親しまれてきた温泉で、肌にやさしくなめらかな湯ざわりが魅力的に感じます」（20代男性／静岡県）」
▼夜景が美しい
「古風な街並みがとても綺麗にライトアップされるから」（20代女性／千葉県）」
「夜になると早川沿いの旅館や商店街がやわらかな灯りに包まれ、情緒ある夜景が広がる」（50代男性／広島県）」
▼グルメも楽しめる
「有名な観光地で豆腐屋など珍しいグルメもあるから」（30代女性／愛知県）」
「箱根は温泉まんじゅうやたまご、ゆもちなど、グルメの選択肢が多いと思います」（30代女性／大阪府）」
【首都圏からのアクセス】新宿駅から約85分箱根湯本温泉は、都心からのアクセスが非常に便利な温泉地です。
新宿駅からは、小田急ロマンスカー（特急）を利用すると、乗り換えなしで最短約85分で箱根湯本駅に到着します。一方、JR東海道新幹線を使う場合は、東京駅から小田原駅まで移動し、そこから箱根登山鉄道に乗り換えると、約15分で箱根湯本駅に着くことができます。
箱根湯本駅から先は、箱根登山バスや施設巡りバスを利用すれば、エリア内の観光地へもスムーズな移動が可能です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)