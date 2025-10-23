¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ãæ¹ñ¤Ç2ËÜÌÜ¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤¬Àµ¼°²ÔÆ¯
Ãæ¹ñËÌÉô¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¡¦Å·ÄÅ¤Ë¤¢¤ë¥¨¥¢¥Ð¥¹Å·ÄÅÁÈÎ©¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢A320¥·¥ê¡¼¥ºÎ¹µÒµ¡¤Î2ËÜÌÜ¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤¬10·î22Æü¤ËÀµ¼°²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½é¹æµ¡¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë½àÈ÷ºî¶È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯½é¤á¤ËÁ´ÌÌ±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ±ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤È¹©Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬À¤³¦¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëºÇ¹â¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ò¶õµ¡¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·»ÜÀß¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¡¢Ãæ¿å¡¢ÃÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Î²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÏÇÜÁý¤·¡¢À¤³¦¤Ç10ËÜ¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ëÀ¸»º¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë4ËÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ë2ËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ë2ËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅ·ÄÅ¤Ë2ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î¥®¥è¡¼¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥£ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢Å·ÄÅ¤Ç¤Î2ËÜÌÜ¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤¬¥¨¥¢¥Ð¥¹¤ÎÁ´À¤³¦¤Ç¤ÎÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤ÈÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¤ÏA320¥·¥ê¡¼¥ºµ¡¤Î·î´ÖÀ¸»ºÎÌ¤ò75µ¡¤ËÃ£À®¤¹¤ëÆ±¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤ËÌòÎ©¤Ä¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹Å·ÄÅ¤Î1ËÜÌÜ¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤¬²ÔÆ¯¤·¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬²¤½£°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç³«Àß¤·¤¿½é¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËA320¥·¥ê¡¼¥ºµ¡780µ¡Í¾¤ê¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È²¤½£¤Î¶¨ÎÏ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë