「圧倒的骨格美」藤ヶ谷太輔、“育て中”の私服デニムを公開！ 「どこかの雑誌の表紙かと思いました」
Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんは10月21日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤ヶ谷太輔の私服ショット
ファンからは「一緒にデートしたい雰囲気」「どこかの雑誌の表紙かと思いました」「ため息が出ちゃうカッコよさ」「街中にこんなイケメン見たら、、、」や「骨格神がかってる！」「圧倒的骨格美」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】藤ヶ谷太輔の私服ショット
「街中にこんなイケメン見たら、、、」藤ヶ谷さんは「夜も好き」とつづり、6枚のソロショットを投稿。ペンキが飛び散ったようなデザインのアウターに「#育て中」だという古着のデニムを合わせたコーディネートです。都会の夜の雰囲気が、藤ヶ谷さんのイケメンっぷりを際立たせています。
「シャツも好き」14日の投稿では「シャツも好き」とつづり、私服姿を披露していた藤ヶ谷さん。デニムではなくスラックスを着用していますが、ファンからは「綺麗めなパンツが新鮮に感じる」「レトロ感あるのも似合いますね」など好評です。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)