東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6488 高値0.6512 安値0.6479
0.6540 ハイブレイク
0.6526 抵抗2
0.6507 抵抗1
0.6493 ピボット
0.6474 支持1
0.6460 支持2
0.6441 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5740 高値0.5761 安値0.5735
0.5782 ハイブレイク
0.5771 抵抗2
0.5756 抵抗1
0.5745 ピボット
0.5730 支持1
0.5719 支持2
0.5704 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3994 高値1.4032 安値1.3976
1.4081 ハイブレイク
1.4057 抵抗2
1.4025 抵抗1
1.4001 ピボット
1.3969 支持1
1.3945 支持2
1.3913 ローブレイク
