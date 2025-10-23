東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6488　高値0.6512　安値0.6479

0.6540　ハイブレイク
0.6526　抵抗2
0.6507　抵抗1
0.6493　ピボット
0.6474　支持1
0.6460　支持2
0.6441　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5740　高値0.5761　安値0.5735

0.5782　ハイブレイク
0.5771　抵抗2
0.5756　抵抗1
0.5745　ピボット
0.5730　支持1
0.5719　支持2
0.5704　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3994　高値1.4032　安値1.3976

1.4081　ハイブレイク
1.4057　抵抗2
1.4025　抵抗1
1.4001　ピボット
1.3969　支持1
1.3945　支持2
1.3913　ローブレイク