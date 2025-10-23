ÂçÃ«æÆÊ¿3ËÜÎÝÂÇ¡õ10K¡¡ÅÁÀâ¤Î»î¹ç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç1026Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¡¡NLCSÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²ó0/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤Æ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè4Àï¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯»ëÄ°¤µ¤ì¤¿LCS¤Î»î¹ç¡Ê1026Ëü¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëNLCSÁ´4Àï¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë734Ëü¿Í¤Î¤òµÏ¿¡£Á°²ó¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î583Ëü¿Í¤ò¼Â¤Ë26%¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS¡Ë½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎPSÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï448Ëü¿Í¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â2017Ç¯°ÊÍèºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿PS¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯Èæ¤Ç13%¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªMLBÍ£°ì¤Î¥«¥Ê¥À¤ÎµåÃÄ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊALCS¡ËÂè7Àï¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤Î¹ç·×¤ÇÊ¿¶Ñ1503Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡£FOX¡¢FS1¡¢FOX¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥¹¡¢FOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Ç903Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò½¸¤á¡¢2017Ç¯°ÊÍèºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ALCS¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ600Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Î¾·³¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥á¥¥·¥³¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÂ¿¹ñÀÒ¤ÊÁª¼ê¤¬½êÂ°¡£ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï¤â¤È¤è¤êÁ´À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëWS¤Ï24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£