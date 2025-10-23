・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．５０ドル（＋１．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０６５．４ドル（－４３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７４６．１セント（＋１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０３．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２３．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３４．７５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．９３（＋２．５２）

出所：MINKABU PRESS