２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．５０ドル（＋１．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０６５．４ドル（－４３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７４６．１セント（＋１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０３．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．７５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．９３（＋２．５２）
出所：MINKABU PRESS
