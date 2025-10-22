韓国発「ジョンセンムル」の“水彩画チーク”が日本で販売　韓国高麗人蔘社が日本正規代理店に

韓国コスメブランド「ジョンセンムル（JUNG SAEM MOOL）」が、本国で人気のクッションタイプのチーク「アーティスト クッション ブラッシュ」（全10色、1980円）を日本で発売した。合わせて、同ブランドおよび姉妹ブランド「ビギンス（BeginS by JUNG SAEM MOOL）」のアンバサダーとして韓国の人気アイドル「トゥアス（TWS）」を起用。ビジュアルを公開した。

ジョンセンムルは、2015年に韓国トップレベルのメイクアップアーティスト ジョン・センムル（JUNG SAEM MOOL）氏がローンチしたビューティブランドで、2022年日本に上陸。「自身だけの美しさを見つける」をコンセプトに、メイクアップアーティストの技術を再現できるようなアイテムを展開する。

アーティスト クッション ブラッシュは、韓国最大の美容サイトGLOWPICKが開催するアワードで、2025年新人賞を受賞。水分エッセンスを77%配合し、水を含んだような水彩カラーが印象的であることから、“水彩画チーク”として韓国で人気を博している。カラーは、コーラル系からラベンダー系まで幅広い8色に加え、オンライン限定の「ラディーベージュ」と「オッドモーブ」をラインナップする。

また、ブランド初のクリスマスコフレとして、クッションファンデーション「スキン ヌーダー クッション」の限定パッケージ「ホリデーエディション」（4950円）が登場。夜空を彩る星々から着想を得て、ラベンダーカラーのパッケージに星を描いた。なお、11月3日からQoo10で取り扱う。

なお、10月1日から韓国高麗人蔘社が日本正規代理店として始動。手に取りやすい価格帯の見直しや、ポップアップなどでブランドの世界観を発信していく。これまでは伊藤忠商事が独占で輸入販売していた。

◾️ジョンセンムル：公式サイト