トランプ米大統領がロシアのプーチン大統領との間で予定されていた会談の中止を発表/Jim Watson/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は２２日、ロシアのプーチン大統領との間で予定されていた会談を「キャンセルした」と発表した。ホワイトハウスで記者団に対し、「適切とは思えなかった」と述べた。

「我々が目指すべき場所にたどり着ける気がしなかった。だからキャンセルした。しかし、将来的には実現するだろう」と、トランプ氏は大統領執務室に集まった記者団に語った。

先週、トランプ氏はプーチン氏とハンガリーのブダペストで会談する予定だと発表していた。両氏は長時間にわたる電話会談を行い、その内容を「非常に生産的だった」と表現していた。

しかしＣＮＮは今週初め、プーチン氏と早期に会談するというトランプ氏の期待は頓挫したと報じた。政権当局者は２１日、両首脳による「近い将来」の会談の「計画はない」と述べた。

それでも２２日、プーチン氏がウクライナとの戦争の終結を望んでいると思うかと問われると、トランプ氏は「そう思う」と答えた。

その後のやり取りでは、戦争終結に向けたロシアとの交渉について、遅々として進まない現状に不満も表明した。

「正直に言って、私から言えるのは、ウラジーミル（・プーチン氏）と話すたびに良い話し合いができるのに、その後は何も進展しないということだけだ」とトランプ氏は述べた。「全く進展しない」