主演・唐沢寿明「コーチ」（毎週金曜よる9時放送中）山下容莉枝・尾美としのりらが出演する第3・4話ゲスト解禁！原作者・堂場瞬一カメオ出演！

テレ東では 2025 年 10 月 17 日（金）から、ドラマ 9「コーチ」（毎週金曜夜 9 時～）を放送中です。

第1話放送後、見逃し配信再生数が、配信開始から4日間（10月17日～10月20日）で100万回を突破！（※TVer DATA MARKETINGにて算出、TVer・ネットもテレ東・Leminoの合計値）。テレ東のゴールデン帯ドラマではトップクラスの好スタートとなりました。

SNS 上では「新鮮な驚きと楽しみを味わえた」「冴えないおじさん向井（唐沢寿明）が、若手刑事の悩みを魔法のように解決する展開に引き込まれた」「刑事各々の苦悩が描かれていて面白かった」といったコメントが投稿されており、ドラマの面白さと55歳の向井は一体何者なのか!?と今後の展開に期待する声が上がっておりました。

若手刑事たちはどう成長していくのか？第 2話（ 10月 24 日放送）からも、目が離せません！

＼第３話・第４話のゲスト出演者解禁／

第３話で向井光太郎（唐沢寿明）がコーチングするのは、周囲より体格が大きく目立ちすぎるあまり、尾行に失敗し自信を失いかけている、目黒北署刑事・西条猛樹（関口メンディー）。西条が動向監視をする、並外れた身体能力を持つ窃盗常習犯・通称「ベランダ男」生方士郎役を池谷直樹。生方の窃盗の被害者・三村妙子役を山下容莉枝。西条の上司である目黒北署刑事課課長・春川雄二役を東根作寿英。失敗続きの西条を励ます頼れる先輩、目黒北署盗犯担当・橋上隆平役を福士誠治が演じます。

第４話では、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりして捜査がうまくいかない、板橋中央署刑事・正木敏志（阿久津仁愛）をコーチングします。正木の上司となる板橋中央署刑事課課長・小田茂樹役を尾美としのり。正木が担当する主婦殺害事件の被害者 神村蓮香の友人・桐島奈央役を大沢あかね。主婦殺人事件の第一発見者で蓮香の近所に住む・城山恵吾役を赤ペン瀧川。一連の事件のカギを握る!?今村探偵事務所の探偵・今村勉役を駒木根隆介が演じます。

＼なんと！原作者・堂場瞬一がカメオ出演！／

©「コーチ」製作委員会

「コーチ」の原作者・堂場瞬一が第２話（10月24日放送）でラグビーヘッドコーチ役としてカメオ出演します！

果たしてどのようなシーンなのか・・・？放送をお見逃しなく！

≪第２話あらすじ（10月24日放送）≫

東新宿署の所（犬飼貴丈）はその人当たりの良さを活かそうと、取調べ担当官を目指している。しかし、いざ本番になると大学生（田中洸希）にすら振り回される始末。そこへ応援という名目で、向井（唐沢寿明）が現れる。容疑者の弱みにつけ込むような向井のやり方に不満を覚える所だが…。そんな折、とあるクラブで乱闘騒ぎが発生。被害者の証言によると犯人は俳優の増岡（渡邊圭祐）らしい。所は増岡の取り調べを任されることに－。

≪第３話あらすじ（10月31日放送）≫

向井（唐沢寿明）が新たにコーチを任されたのは、目黒北署の刑事・西条（関口メンディー）。その大きい体格ゆえに目立つため、尾行が苦手で失敗続き。そんな中、窃盗の常習犯・生方（池谷直樹）の動向監視を命じられ、先輩の橋上（福士誠治）からも挽回のチャンスだと発破をかけられる。しかし尾行初日に見失い、その夜1人の女性（山下容莉枝）が被害に遭ってしまう。完全に自信を失ってしまった彼を、向井はどう導くのか―？

≪第４話あらすじ（11月7日放送）≫

捜査一課に異動した瞳（倉科カナ）に殺人事件の一報が。現場では所轄署の若手刑事・正木（阿久津仁愛）がなぜか泣いていた。被害者は主婦の蓮香。近隣住民の城山（赤ペン瀧川）が自宅で倒れている蓮香を発見したが、それ以外の情報はなく…。その後も瞳が困惑するほど涙を流す正木は、感情が止められないという悩みを抱えていた。なんとかしたい刑事課長の小田（尾美としのり）は、助っ人として同期の向井（唐沢寿明）を呼び出す。