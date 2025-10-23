聴覚障害を持つ選手による日本代表「クワイエット・ジャパン」の挑戦【前編】

ラグビー日本代表が世界に挑むワールドカップまで2年。だが、来年、日本で世界一を目指す“もう一つの桜の戦士たち”がいる。通称「クワイエット・ジャパン」。聴覚障害を持つ選手による日本代表が、2026年秋に日本で開催される第3回「7人制デフラグビー世界大会」で初の世界一に挑戦する。ラグビーという競技自体の複雑さ、ボールを後ろに投げなければならないなど、言葉によるコミュニケーションも重要になるこの楕円球の格闘技に、なぜ彼らは惹かれ、多くの犠牲を払い、世界一を目指すのか。“静かなる勇者”たちの思いと、挑戦を聞いた。（前後編の前編、取材・文＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

企業チームのグラウンドを借りての都内での“代表合宿”。練習スタートを待つ選手たちには笑顔が溢れていた。ラグビーが出来る喜び、そして強い絆で結ばれてきた仲間たちとの再会に弾む心が、声にも滲む。

「23年の世界大会が終わってヘッドコーチ（HC）に就任しましたが、最初に選手たちにラグビーをやる意義として伝えたことがあります。自分が好きだからやるのは勿論ですけれど、それだけじゃなくて、敢えて非常に難しいことに挑戦することの価値を広く伝えて行こうと。来年の日本大会は、目標は勿論世界一になることですが、それを関係者全員で喜べるようなチームになりたいと考えています」

選手たちをまぶしそうに見つめる柴谷晋が、1年後に迫る大舞台への思いをこう語った。代表チームとしての本格的な活動は来年2月を待つ。取材した9月中旬の強化合宿は、正式な代表としての活動ではないため「クワイエットタイフーン」というクラブチームとしての活動になる。柴谷も自身の役職を「代表監督候補ですね」とおどけたが、ヘッドコーチ（HC）として、選手たちと共に世界一という目標へ走り始めている。

今年11月には、聴覚障害者によるオリンピック「東京2025デフリンピック」が開催される。1924年のパリ大会から100周年というメモリアルな大会だが、競技種目にラグビーはない。聴力による参加資格が異なるために、ラグビーは独自の規約に則った国際大会を開催しているのだ。

デフリンピックを主催する国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）が定める選手の競技資格は、聴力が55デシベル（dB）以上。つまり55dB未満の音が聞こえない選手とされている。一方デフラグビーでは、特定非営利活動法人「日本聴覚障がい者ラグビー連盟（JDRFU）」による選手資格で、聴力レベルが両耳とも40dB以上と、デフリンピックよりも聴力がある選手の参加が許されている。この差は、他の競技以上に身体接触による危険性や複雑な組織プレー、そしてボールを後ろにしかパスできないというラグビーの性格上、聴覚、音声を使ったプレーも必要だからだ。

東京で開催されるデフリンピックには出場出来ないが、統括団体「ワールドデフラグビー（WDR）」理事会は、投票により翌26年に開催される世界大会開催国に日本を選んだ。有力候補だった強豪ウェールズを抑えての決定だった。日本大会は男女別で競技が行われ、詳細は未発表ながら前回大会のフォーマットでは男子8、女子4チームが出場している。現状では出場国が少ないため、予選はなく参加希望国に出場権が与えられている。

2001年からデフ代表としてプレーしてきた柴谷だが、選手としてのキャリアは大学卒業後からと比較的遅い。茨城・茗渓学園高から上智大ラグビー部とプレーした柴谷に異変が起きたのは、大学在学中のラグビー留学の時だった。

「大学で、ラグビーはここまででいいかな、別のことをやろうかと思っていたんです。でも、もう1回本格的にやりたいと思うようになった。なので、フランス語学科だったので飯田橋にある日仏会館（現東京・恵比寿）に行って『ラグビーで留学したい。強いチームはどこだ』と聞いたらトゥールーズだと。で、留学を決めたんです」

柴谷を襲った突然の異変「パっと目覚めると皆が口パクで…」

留学先は、15人制日本代表SH齋藤直人も現在プレーするヨーロッパ屈指の強豪スタッド・トゥールーザンだった。当時は「プロ化が始まった頃でセミプロの段階。入るのもそこまで厳しくなかった」（柴谷）という時代で、長閑さも残っていた。1年の留学を予定していた柴谷は語学学校に通いながら21歳以下のチームでプレーしたが、怪我やフランス語でのコミュニケーションに苦しむ毎日だったという。その留学から帰国が近づく中で、仲間と訪れたスペインで運命が大きく変わることになった。

「有名な牛追い祭りに行ったんです。毎日朝から大酒を呑むようなお祭りです。そこで仲間と呑んで眠ってしまい、パっと目覚めると皆が口パクで話していた。でも、それが突発性難聴だったんです。すぐ病院に行けばある程度治療が出来ますが、時間が経つと難しい。僕の場合は旅先だった。右の聴力は回復したんですが、左はそのままです。静かな環境だと大体分かりますが、うるさい所だと聞こえないこともあります」

片方の耳が聞こえることで社会生活は続けられたため、大学を卒業した2000年から広告代理店に勤めたが、楕円球の魅力は卒業出来なかった。ウェブサイトで偶然知ったことで「デフ」という、もう一つのラグビーでの挑戦が始まった。

「サイトの情報は、2002年にニュージーランドで初めてデフラグビーの世界大会をやるというものでした。こういうラグビーもあるんだと知って（日本チームに）参加し始めたんですが、当時は手話も使ったことがなかったし、自分が障害者スポーツに入るということも、すごく違和感を持ちながらでしたね」

デフラグビーでは、柴谷のように花園クラスの高校や関東大学対抗戦チームでプレーした選手はほとんどいなかった。当初は柴谷自身が違和感を抱いたのも当然ではあったが、中心選手として活躍し、その経験値やラグビーの知識も踏まえれば、現役引退後にヘッドコーチの道を歩むのは、本人にも周囲の関係者にとっても自然な道筋だった。

「デフラグビーでは、初心者の選手も多かったので、選手時代から半分コーチのようなこともしていました。なので、広告の仕事はしていたのですが、もうちょっとコーチも本格的にやりたいと思って、教員免許を取って母校の茗渓学園の英語の教員になったんです」

2007年から茗渓で教員、コーチを始めたが、柴谷のラグビーへの探求心はさらに高まっていった。15年からは「もっと勉強したい」という思いで東芝（現東芝ブレイブルーパス東京）―日野（現日野レッドドルフィンズ）と分析担当を務めた。同時に日本体育大大学院にも通い、現在のポジションに辿り着いた。

日常では接する機会は少ないデフラグビーだが、聴覚障害と無縁の人間が「40dB以上」という数値から直ぐに難聴の程度を理解するのは難しい。参考までにWHOの難聴基準（2011年）では、20-34dBが軽度、35-49dBを中等度難聴としている。一般的にも「通常の聴力レベル」とされるのが25dB未満、25dB以上40dB未満が「軽度難聴」という説明もある。

このような基準がある中で、JDRFUによるとデフラグビーの競技人口は「積極的に参加している選手」で20人程度という。競技人口やゲーム自体のコミュニケーションの難しさから、15人制よりも来年の世界大会のように7人制がメーンになっているが、それでもろう者だけで日常的に活動するチームはない。選手の多くは一般の中高、スクールや、大学、社会人クラブなどでプレーしている。大分雄城台高―帝京大で快足WTBとしてプレーして、現在はデフラグビー日本代表で活躍する大塚貴之らが代表的な選手だ。代表（候補）チームも、国内での実戦による強化は「クワイエットタイフーン」として、一般（健常者）のリージョナル（地方）大会などに参加するのが日常だ。

日本代表の実力は「世界の7位前後」 最強と目されるのはウェールズ

では、その日本代表の実力はどうだろうか。日本は2002年にニュージーランドで初めて行われた世界大会（7人制）に参加して、開催国を倒すなどして準優勝に輝いている。その後は資金難や主催団体の問題などにより世界規模の大会は長らく実現しなかったが、WDRが2018年に第1回7人制デフラグビー世界大会（オーストラリア）を開催。日本は4位に食い込み、23年のアルゼンチン大会で7位というのが国際大会での成績だ。

柴谷は「世界の実力を見ると一番上がウェールズ、そしてイングランド、オーストラリアという国がトップグループ。次にフィジー、南アフリカがいて、ニュージーランドは聴力レベルの規定などの理由で今は大会に参加していないが、来年は来るかもしれない。そこに日本がいて、世界の7位前後というところでしょうか」と世界の勢力図を説明する。現行の「世界大会」ではトップ4が最高位の日本だが、1年後のホスト大会へ向けて強化を加速させる。

「これまでは週末を利用した月1回の合宿を行ってきましたが、10月末からは平日夜の練習が出来るようにしています。今年は秋に3回の強化合宿を組んでいますが、本格的な代表としての強化は来年2月から。ここからは週末以外のウイークデーや連休を利用したりしながらギアを上げていきたい」

最強と目されているウェールズは18年、23年と大会連覇を遂げているが、世界の勢力図にはデフならではの伏線があるという。一般的には、ウェールズを始めとするヨーロッパのチームは、参加資格のハードルが低く「ろう者」と共に「難聴者」レベルの選手もメンバーに選ばれているという。対してオーストラリア、フィジーなどの南半球諸国や日本はろう者中心の編成だ。

「でも我々は、より聴力が低い、聞こえない人に合わせるというのがベースです。障害者スポーツというか、ラグビーで僕らがもし聞こえる人に合わせてしまえば、聞こえない人に対しては情報が保証されないことになる。なので聞こえない人に合わせていきます」

柴谷はこう自分たちの“基準”を説明するが、一方でヨーロッパのある代表チームでは、選手の多くが日常は一般のクラブで普通にプレーしているレベルだとも言われている。そのような状況を踏まえて、この先は国際大会などで新たな統一規定を設けようという声もあるという。来年の世界大会も現状では選手規定が未定だが、日本にとっては、規約を見直す契機にしたいという思惑もある。

大学までは聴力障害とは無縁でラグビーを続け、その後デフラグビーでプレーしてきた柴谷だが、コーチとして自分と同じような難聴者レベルの選手、さらに聴力が低い選手たちを指導する上で重視していることがある。

「来年の大会もそうだが、代表チームが大切にしているのは『誰一人阻害されないチーム』です。聴覚障害者というのは“コミュニケーションの障害”といわれています。単なる体の一器官の障害ではなくて、コミュニケーションが取れなくなることによる影響が非常に大きいのです。見た目上はわかりづらく、どれくらい聞こえないかというのも人それぞれです。レストランのような大人数の環境だと聴こえ辛かったりするので、そういう環境では聴こえている振りをしたり、わかっていないのにわかった振りをしてしまう。そんなことは僕もあるのですけれど、職場とかで非常に疎外感を持ったり、孤立してしまう人も多いんです。それはスポーツチームでも同じです。なので、僕たちのチームに入って来たら、そんなことにならないようにしたい。聞こえないことやコミュニケーションを上手く取れないことで選手が不利な状況にならないようにしなくちゃいけない。そう考えています」

誰一人阻害されないチーム――。その実現のために柴谷は“心理的安全性”という考え方を重視している。これは組織マネジメントなどで用いられるものだが、グループ内で個々のメンバーが遠慮や忖度をせずに思ったこと、理解していることを率直に話し、考え方や判断を共有することが、より質の高いコミュニケーション力を持ったグループや社会を作り上げるためには必要だという考え方だ。柴谷は8月に都内で行われたデフラグビーに関わるセミナーで、こんな経験を引き合いに出している。

重要となるのは心理的安全性と社会的感受性の高さ

「5年ほど前に、僕が所属する日野が提携していたクルセイダーズ（ニュージーランド＝NZ）に勉強しに行ったときの事です。スコット・ロバートソンHC（現NZ代表HC）がミーティングで、こんなことをしていたんです。集まった選手たちに、最近何か面白いことがあったら隣の選手とシェアしてみてと話していた。それは面白い事でも、昨日の夜に何をしたかでもいいんだと。これ、何かあるなと思いました。そこで、僕も真似してデフチームでも、アカデミーで教えている子供たちにもやっているんです」

たわいもないチームの活動の一コマのようでもあるが、柴谷がそこから読み取ったのが心理的安全性だった。これはロバートソンだけではなく、以前視察したクボタスピアーズ船橋・東京ベイでも、フラン・ルディケHCが同じような“対話”の時間を設けていたという。

「よくビジネス用語で出てくるんですけれど、この言葉は、組織の中で自分の意見だったり、考えを自由にしていいんだという感覚を最初に皆に植え付けよう、与えようとするためにやっていると僕は考えています。心がけているのは一方的に教えるのではなく、彼らの考えを聞くことです。これは書籍から持ってきたものですが、心理的安全性を確保するために一番重要なのは、均等な発言機会を与えることです。なので、誰か一人リーダーがずっと質問するのではなくて、全員に話してもらう。そうすると、自分はここにいてもいいんだ、どんどん発言していいんだなと感じることが出来るのです」

日常でも、組織内のコミュニケーションや相互理解が難しい時代だ。その中で、柴谷たちは聴覚の影響でさらに困難さがあるデフチームで、より高いレベルの意思疎通を図ろうとしている。月1回程度と限られた合宿でも、コーチが一方的に話さないようにしている。選手が全国各地から集まることを配慮して“お見合いパーティー”といったイベントを行い、手話が苦手な選手でも必ず通訳抜きの1対1でコミュニケーションを深める機会を設けたり、合宿のない時には文字情報も交えたオンラインを使ったミーティングも積極的に導入しているという。このような“聴こえない選手”への眼差しは、デフラグビーを取り巻く現実の中で、どう選手たちと向き合っていくのかという立ち位置をさらに鮮明にしている。

「海外のチームだと、実際は結構聞こえている選手もいます。勿論ルール上は違法じゃない。でもそういう選手を使えば、聞こえない選手は試合に出られない。だから、僕らはそれはやりません。日本も、僕らが選手時代には半分くらいは“聞こえる選手”だったが、それじゃ上手くいかないし、意味がないと考えています。なので、これは情報保証というものですけれど、僕らはデフラグビーとして活動している時は必ずチームに手話通訳を付けて、見える形にしています。遠征の時のスタッフは通常6人ですが、ヘッドコーチ、トレーナー、そしてマネジャーと広報が1人ずついて、手話通訳は2人付けています。1人だと、怪我人に付き添ったりしたらいなくなりますから。コーチよりも通訳が多い。でも、僕らは必ずそうしています」

“コミュニケーションの障害”と言われているからこそ、障害を取り除くための環境作りを充実させる。そのためには、心理的安定性と並んで重要なものがあるという。

「もう一つは、社会的感受性の高さです。これは周りの人の心理状態とか感情を読み取る、理解することで、非常に難しいんですね。こういう感受性がある組織というのは、すごく生産性が高くて、スポーツチームでいえば結果を出せると言われています。そういうことを今のチームで目指しているのです」

普段チームの取材、選手のインタビューをしていても、一部のリーダーシップを持つ選手とのやり取りで感じられるのは感受性の高さだ。自分の発した言葉が、相手や仲間、取材する側にどんなことを思わせるのか、どんなメッセージになるのか。柴谷の話を聞きながら、刻々と進む質疑応答の中でこんな判断をしながら言葉を選ぶ何人かの選手の顔を思い浮かべていた。

デフラグビーの選手に備わっている特別な能力「視覚情報を見分けるのに…」

この社会的感受性にも繋がるものだが、デフラグビー選手には特別な能力が備わっている。柴谷は、こんな経験談を話している。

「対戦相手の情報収集のために、フィジー代表に新しい選手が入ってきているのかを知ろうと考えました。そのため、分析をやりたいという選手にSNSなどを使って5年程前とメンバーが変わっているのかチェックしてもらったんです。そうしたら、この選手は『ほとんど同じです』と言うんですが、僕がフィジーチームの動画を見ても誰が誰だか全く判別出来ない。でも、結果としては彼が話したようにほぼ変わらないメンバーだった。デフの選手は、視覚情報を見分けるのにすごく長けているんです」

聴力が低いことは、ラグビーをするにはマイナス面もあるが、他の能力を高めてもいる。我々が日常に視聴覚を駆使して周囲の情報を得ているのに対して、聴覚障害者は視覚に頼りながら情報を集めている。そのため相手の表情やしぐさを読み取る能力が発達して、ラグビーでもゲーム中に目の前で繰り広げられている現象の中から視覚情報を得る力が優れていると考えられている。この“見る力”をさらに戦術面に生かすことが出来れば、デフラグビー自体の可能性もさらに広がりそうだ。

柴谷は講演会で、コミュニケーションを高めることによるチーム作りを、さらにこう踏み込んで訴える。

「まず聞こえる度合いが大きな問題ですけれど、基本的には、より聞こえない人に合わせるというのがベースです。障害者スポーツというか僕らの場合は、聞こえる人に合わせれば、聞こえない人が情報保証されないことになる。なので後者に合わせます。デフラグビーチームとして活動するために、相互理解や情報保証により関係性を強めていくことが大事だと考え、そこからスタートしたのですが、結果的にすごく良かったと思っています。ダニエル・キム（マサチューセッツ工科大＝MIT）という学者がいて、ビジネスで時々使われるのですが“成功循環サイクル（モデル）”というものを提唱しています。

彼の著書には、最初に関係性の質を高めていく、互いに尊重して結果を共有しながら一緒に考えていくことが重要だと唱えています。それがベースとしてあれば、思考の質が高まり、そして行動の質も高まっていく。で、最後に結果の質が高まる。こういうサイクルが、いま必要だという考え方です。では、悪いサイクルはどんなものか。先ず最初に結果を求める。それをやると、対立や押しつけ、命令が生じて関係性の質が悪くなる。そうなると皆受け身になってしまい、自分で考えなくなるのです。そうなると行動も結果も更に悪いものになる。僕もたまたまこれを知って、関係性の質を高めてきたのですが、それが良かったと思います」

多くのビジネス、心理学の書籍、考え方からチーム作りや強化のヒントを旺盛に吸収している柴谷だが、この“成功循環サイクル”には「いま」という時代も反映している。

「40年前の工業化社会の組織なら、取り敢えずいい製品をどんどん作れば良かった。なので、手続きを覚えることが一番大事だと言われてきた。でも今はそうじゃなくて、知識社会に変化しています。どんどん新しいアイデアが必要になってきていて、そのためには何でも言える環境が重要になる。なので、この成功循環サイクルは、まず関係性の質を高めることが大切になるのですが、障害者スポーツに関しては選手と指導者で全く視点が違うとしたらどうでしょうか。僕の場合なら難聴者なので、ろう者と視点が異なるのであれば、選手から何かを言ってもらわないと分からないことも多い。そういう意味でも意見を自由に言える環境、そういう関係性を作っていって、こちら側ではこちら側で想像力も働かせながら、選手主導のチーム作りをやっていきたいなと考えています」

話を聞く中で感じるのは、自らの学びと選手との繋がりを築きながら、真摯にチーム、個々の選手に向き合おうとする指導者の姿だ。そして、様々な手法で試行錯誤を繰り返しながらコミュニケーションを深めていく作業が、チームを一つに結び付けるための絆を作り上げている。その一方で、これだけデフラグビーの中で選手、指導者としてのキャリアを積んできた柴谷だが、未だにろう者側に立った視点で考えることには学びも多いという。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。