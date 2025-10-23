YOASOBIや米津玄師らを圧倒！1位は快進撃続くロックバンド 20代に聞いた「年上にオススメのアーティスト」
ジブラルタ生命保険はこのほど、全国の20代男女を対象に「20代の意識・実態調査2025」を実施。10歳以上年上の世代にオススメしたいアーティストでは、3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」がダントツで1位に輝いた。
【写真】1位の大人気ロックバンド！最近“完結”を発表して話題に
今年12月31日をもって「フェーズ2」を完結し、来年1月1日から「フェーズ3」に突入することを発表し、話題を呼んだ同バンド。20代からの支持は絶大で、2位以下に3倍以上の差をつけて圧倒。オススメしたい理由では「爽やかな曲調が心地よく、聞いている若者が多いので会話やコミュニケーションのきっかけにもなるから」などの声があった。
次いで、2位「Snow Man」、3位「米津玄師」、4位「YOASOBI」、5位「嵐」と続いた。2位・Snow Manには「芸歴が長くていろいろな苦節があったからこそ万人受けしそう」、3位・米津には「曲調がキラキラしていないから親しみやすいと思う」といった回答があった。
20代に聞いた「年上の世代にオススメしたいアーティスト」1～10位は、以下の通り。
１位 Mrs. GREEN APPLE（223票）
２位 Snow Man（66票）
３位 米津玄師（65票）
４位 YOASOBI（59票）
５位 嵐（46票）
６位 back number（45票）
７位 乃木坂46（44票）
８位 SixTONES（43票）
９位 あいみょん（39票）
１０位 Official髭男dism（31票）
同調査は全国の20～29歳男女4700人（男女各2350人）を対象に、自由回答形式で実施。調査期間は8月8～26日だった。（ジブラルタ生命調べ）
（よろず～ニュース調査班）