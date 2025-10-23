ジブラルタ生命保険はこのほど、全国の20代男女を対象に「20代の意識・実態調査2025」を実施。10歳以上年上の世代にオススメしたいアーティストでは、3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」がダントツで1位に輝いた。



【写真】1位の大人気ロックバンド！最近“完結”を発表して話題に

今年12月31日をもって「フェーズ2」を完結し、来年1月1日から「フェーズ3」に突入することを発表し、話題を呼んだ同バンド。20代からの支持は絶大で、2位以下に3倍以上の差をつけて圧倒。オススメしたい理由では「爽やかな曲調が心地よく、聞いている若者が多いので会話やコミュニケーションのきっかけにもなるから」などの声があった。



次いで、2位「Snow Man」、3位「米津玄師」、4位「YOASOBI」、5位「嵐」と続いた。2位・Snow Manには「芸歴が長くていろいろな苦節があったからこそ万人受けしそう」、3位・米津には「曲調がキラキラしていないから親しみやすいと思う」といった回答があった。



20代に聞いた「年上の世代にオススメしたいアーティスト」1～10位は、以下の通り。



１位 Mrs. GREEN APPLE（223票）

２位 Snow Man（66票）

３位 米津玄師（65票）

４位 YOASOBI（59票）

５位 嵐（46票）

６位 back number（45票）

７位 乃木坂46（44票）

８位 SixTONES（43票）

９位 あいみょん（39票）

１０位 Official髭男dism（31票）



同調査は全国の20～29歳男女4700人（男女各2350人）を対象に、自由回答形式で実施。調査期間は8月8～26日だった。（ジブラルタ生命調べ）



（よろず～ニュース調査班）