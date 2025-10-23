サムスン電子とSKハイニックスが第6世代広帯域メモリー（HBM）の実物を韓国で初めて公開した。人工知能（AI）メモリーの主導権奪還を狙うサムスンは「データ処理速度」を、HBM世界1位のSKハイニックスは「16層積層技術」を前面に出した。AIメモリー市場の新たな勝負所となるHBM4の競争が本格化した。

サムスン電子とSKハイニックスは22日、ソウルのCOEXで開かれた半導体見本市「SEDEX2025」でHBM4の実物をともに公開した。両社のブースはHBM4を見ようとする観覧客でにぎわった。

SKハイニックスはブースの相当面積をHBMで埋めた。HBM4を構成するインターポーザーとDRAMベースダイを積んだ形状の巨大なオブジェを設置し、HBMの代表走者であることを強調した。

サムスン電子はブースで公開したHBM4のスペック表で入出力（I/O）速度を「最大11Gbps」とした。これは半導体技術協会（JEDEC）標準とSKハイニックスのHBM4の8Gbpsを超える数値で、「スピードの速いHBM」という自信を示したと評価される。また、メモリーとプロセッサ間のデータ伝送速度を左右する帯域幅もスタック当たり最大2．8TB/sと表記した。これもまたSKハイニックスの2．0TB/sを上回る。ただDRAMの積層技術ではSKハイニックスが16層でサムスン電子の12層をリードした。

業界によると、両社は主要顧客にHBM4のサンプルを送った後、品質評価の承認を待っている。現在は第5世代であるHBM3Eだが、来年からエヌビディアの次世代AIアクセラレータ「ルビン」にHBM4が搭載されることから、勝負所が第6世代に移る。追撃中のサムスン電子は競合会社より1世代進んだ技術である10ナノ級1cプロセスで逆転を狙っている。

この日のSEDEXではサムスン電子の半導体（DS）部門最高技術責任者（CTO）を務めるソン・ジェヒョク社長が「シナジーを通じた半導体革新」を主題に基調講演の舞台に上がった。ソン社長は「サムスンで29年間半導体開発を務めて私が感じた革新は1人の賢い天才ではなく、多様な意見と異見が集まってできたということ。境界を跳び超える協業が重要だ」と話した。

ソン社長は「サムスン電子は世界的にDRAMメモリー、ロジック半導体、CMOSイメージセンサー（CIS）、パッケージングまですべて持っている唯一の会社。一時は『このすべてをやるのはとても負担が多いのではないのか』と考えた。だがフラッシュメモリを（開発）した社員がロジック（システム半導体）に行って働き、ロジックをした友人がDRAMに行って働くならば新しいシナジーを出すことができるだろう」と話した。その上で「実際にそのように仕事をしている」と紹介した。

市場調査会社カウンターポイントリサーチによると、4−6月期のHBM市場のシェアは出荷量基準でSKハイニックスが62％、マイクロンが21％、サムスン電子が17％の順だった。カウンターポイントリサーチは来年HBM4の量産が本格化すればサムスン電子のシェアは30％以上に拡大すると予想した。

この日夕方にはソウル市内のホテルで第18回半導体の日記念式も開かれた。半導体分野の産学研関係者550人ほどが参加した中で、SKハイニックスの郭魯正（クァク・ノジョン）代表が高付加価値メモリー開発を通じた輸出拡大などの功労を認められ金塔産業勲章を贈られた。サムスン電子の許星会（ホ・ソンフェ）副社長は銀塔産業勲章、ソルブレーンのパク・ヨンス代表は銅塔産業勲章を受賞した。このほかDBハイテクのキム・ギヨン常務、韓国アルバックのペク・チュンリョル常任顧問、シムテックのオ・ジェソン専務には産業褒章が贈られた。