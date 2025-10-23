本田響矢、TOMORROW X TOGETHERの日本新曲MVティザーに登場 期待の声集まる「心臓バクバク」「激アツ」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』（22日リリース）に収録されている新曲「Where Do You Go？」のMVティザーが、23日に公開され、俳優・本田響矢が出演していることが明らかになった。
【動画】美しい横顔…！本田響矢がTOMORROW X TOGETHERの日本新曲MVティザーに
新曲「Where Do You Go？」は、フレッシュなバンドサウンドとアップテンポなボーカルが似合うポップロックジャンルの曲。独特なエレキギターサウンドと幻想的なシンセサウンドからはじまり、後半は迫力のあるバンドサウンドが広がって深い余韻を残す。歌詞には「君こそが主人公」だというメッセージが込められ、前向きな気持ちになれない人々に勇気や希望、エールを届けるポジティブな楽曲となっている。
HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで公開された「Where Do You Go？」のMVティザーには、本田が登場。夜景にたたずみ、空を見上げる姿が収められている。また、本田のインスタグラムのストーリーには、エレベーターの中に本田がまぎれる映像も。映像ラストには「Where Do You Go？」のテロップと音楽が流れている。
ドラマ『波うららかに、めおと日和』で注目を集めた本田の登場には「素敵なコラボ」「これはほんと私のため？」「激アツきたー」「こんな豪華で良いんですか？」「センスよすぎる！」「心臓バクバク」「こんなに嬉しいプレゼントもらっていいんですか？」「本田響矢が世界に解き放たれた」といった期待の声が寄せられている。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場し、日本でも注目度が急上昇。24年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催した。25年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中。
