「ビジネス界でのリーダーを多く輩出している」と思う日本の大学ランキング！ 1位「東京大学」に次ぐ2位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「ビジネス界でのリーダーを多く輩出している」と思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：慶應義塾大学／136票日本における「社長の出身大学」ランキングで常に上位に名を連ねる、慶応義塾大学。日本で最も歴史のあるビジネススクール「慶應義塾大学大学院経営管理研究科（KBS）」が1962年に創立されるなど、古くから社会や組織を先導するリーダーの育成に注力しています。
回答者からは、「リーダーシップがある生徒が多い印象だから」（30代女性／石川県）、「上場企業の社長の数でいえば慶応義塾大学卒業生が圧倒的に多いのは、経済界に慶応出身が多いのも理由のひとつで成功者をモデルケースとして努力するからでしょうし、校風は実学を重んじ、独立自尊の精神を養うことから企業でもトップになる人が多いのではと思います」（60代男性／兵庫県）、「実業家のDNAを引き継いでいる学生が多い印象があるから」（50代男性／東京都）、「起業家や経営者などビジネスリーダーを輩出する伝統があるため」（30代女性／千葉県）などの声がありました。
1位：東京大学／164票1位は、東京大学。国内外のさまざまな分野で指導的役割を担う「世界的視野をもった市民的エリート」（東京大学憲章）の育成を掲げ、卒業生は研究機関や官公庁、民間企業など多様な分野で活躍しています。
日本における「社長の出身大学」ランキングでは国立大学の中で圧倒的大差で1位に君臨するほか、東京大学の研究・教育成果の事業化・実業化を目指す起業家やスタートアップ（ベンチャー）への支援体制も充実。在学中に起業を果たす学生起業家を生み出しています。
回答者からは、「上場企業社長の数では常にトップクラスであり、官界や学界と並び、財界でも揺るぎない地位を築いているから」（40代女性／福井県）、「東京大学は経営層や官僚など、社会的影響力が大きい人を生み出している印象があるから」（30代女性／石川県）、「頭脳明晰で実力のある方が多いから」（40代女性／愛媛県）、「分析力があり、リーダー気質な方が多いから」（30代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
(文:渡辺 有)