¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÝÃ¼´²¡ØÊ¡»ã¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡©¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤ÊÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¥«¥Ã¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
»ä¤Ïº£¡¢¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤¬º£¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢»»¿ô¤Î¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡Ö·«¤ê²¼¤¬¤ê¡×¤Ç¤¹¡£21¡Ý9¤È¤«¡¢13¡Ü8¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·×»»¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¤Þ¤À¡¢10¤Î°Ì¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î³Ø¹»¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¿Æ¤¬°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¶µ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤·¤Ê¤¬¤éÌ¼¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ¤Î»ä¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î⁉¡×¤È¡£
¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¶Ø¶ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¡¡»ä¤Ï50Ç¯¶á¤¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ä·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Î·×»»¤ò²¿Ëü²ó²¿10Ëü²ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¿È¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¿ô¼°¤Ë½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯Ì¤ÃÎ¤ÊÀ¤³¦¡£¿Æ¤ÏÈ¿ÉüÎý½¬¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø²ÈÂ²¤ÏÂ¾¿Í¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÏÇ¯Îð¤â·Ð¸³¤â¹Í¤¨Êý¤â°ã¤¦Â¾¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤Î»ä¤ÈÆ±°ì²½¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼Â¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶Ì¼¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤º¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¡¢Å¬Åö¤ÊÅú¤¨¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤à¤«¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹çµ¤Æ»¤Î¡Ö¤Ç¤¤Ê¤µ¡×¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È
¤Ê¤Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¡¢¹çµ¤Æ»¤ò»Ï¤á¤Æ10¿ôÇ¯·Ð¤Á¡¢°ì±þÍÃÊ¼Ô¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¡¢»×ÁÛ²È¤ÎÆâÅÄ¼ùÀèÀ¸¤¬¼çºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³®É÷´Û(¤¬¤¤¤Õ¤¦¤«¤ó)¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤ª·Î¸Å¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÊÁ°³Ø¤ó¤ÀÆ»¾ì¤È°ã¤¦¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Î¸ÅÃæ¤ËÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢µ»¤òÅ¬Åö¤Ë¸íËâ²½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢ÎÏ¤º¤¯¤Çµ»¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢½ôÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ö¥¿¥±¥Ð¥¿¤µ¤ó¡¢ÎÏÆþ¤ê¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹çµ¤Æ»¤Î·Î¸Å¤Î¡Ö¤Ç¤¤Ê¤µ¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¡×¡Öº®Íð¤Ö¤ê¡×¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Î·×»»¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¼«ÌÀ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ì¼¤Ë¤·¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¥×¥í¥»¥¹¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÍîº¹¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤«
13¡Ü8¤Î·×»»¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¡Ü8¤Ï10¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢º£¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü·×»»¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡3¡Ü7¤Ï10¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¢8¤ò7¤È1¤Ë¤ï¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢£10¡Ü10¡á20¤Ç¡¢¤¤½¤ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿1¤òÂ¤·¤¿¤é21¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï°Å»»¤¬ÀÎ¤«¤éÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢13¡Ü8¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Â¨ºÂ¤Ë21¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Ì¼¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Ê¤¤¤È¡¢21¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ú¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë1ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤¬¡¢Ì¼¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤4ÃÊ¡Ê4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤È¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î³¬ÃÊ¤ÎÃÊ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¤³¤Î·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Î·×»»¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÌ¼¤ò¤·¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼è¤ë¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤º³Ëö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂç»ö(¤ª¤ª¤´¤È)¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍîº¹¤Ë¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì»ä¤¬µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¤Ë¤Ê¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³
¤³¤ì¤ÏÌ¼Áê¼ê¤À¤±¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±Î½¤äÉô²¼¡¢³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃç´Ö¤ä¸åÇÚ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¥Ë¥Ö¤¤¤Ê¡×¡Ö¥º¥ë¤ä¥µ¥Ü¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤Î¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¤äÂ¾¼ÔÉ¾²Á¤òÆâÌÌ²½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤ÊÅÛ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÛ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Â¾¤Ê¤é¤Ì»ä¼«¿È¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¹çµ¤Æ»¤Î·Î¸Å¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹çµ¤Æ»¤ÏÂ¾¼Ô¤È¶¥¤ï¤Ê¤¤ÉðÆ»¤À¤È¡¢ÆâÅÄÀèÀ¸¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ëµ»¤ò¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¹õÂÓ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥À¥á¤ÊÅÛ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¡¢2¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈ¿ÉüÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£¹çµ¤Æ»¤Ê¤é¤ª·Î¸Å¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¦Æ»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î»ö¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤´¤È¤ò¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤½¡Ö¼«¸Ê³«¼¨¡×¤¹¤ë
¤¢¤ëÄøÅÙ·Ð¸³Ç¯¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Î¾ì¹ç¡¢2023Ç¯¤«¤é³®É÷´Û¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¹çµ¤Æ»¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍÃÊ¼Ô¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¨¤¨Ç¯¤·¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Â¾¼ÔÉ¾²Á¤ÎÆâÌÌ²½¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼ÁÌä¤ò¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÎÏ¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤¿8Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃæ¡¹¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¼ÂÁ©½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö½ÐÍè¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤ÐÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¼çµÁÅª¤Ê²ÁÃÍÁ°Äó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼åÆù¶¯¿©¤ä¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÆâÌÌ²½¤·¡¢·ù¤Ê¼õ¸³ÊÙ¶¯¤â»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤ëÀÄ¾¯Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¿¼¤¯ÆâÌÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤Î»ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¼«Î©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ÍÂ¸¡×¤ä¡Ö´Å¤¨¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½õ¤±¤ò¸ð¤¦¤³¤È¤Ï´Å¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Ç¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¡È¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ÍÂ¸¡×¤ä¡Ö´Å¤¨¡×¤À¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ë¡Ö´Å¤¤¡×¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆýÍÄ»ù´ü¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÆÍÁ³Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÓÒÅÇ¤·¤¿¤ê¡¢É¡·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë½±¤ï¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤ä»Å»ö¤ÎÃÊ¼è¤ê¤äÊýË¡ÏÀ¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÌ¼¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÄêÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÂÐ±þ¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Î»ö¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤ËSOS¤òµá¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤«¤ó¤È¤â¤·¤¬¤¿¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢»ä¼«¿È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌ¼¤Î¥±¥¢¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢½µ1²óÌ¼¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹çµ¤Æ»¹âº½Æ»¾ì¤Î¾¯Ç¯Éô¤Ç¡¢¿³ººÁ°¤Ê¤Î¤ËÌ¼¤ÏÁ´Á³Îý½¬¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤¤â¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ»¾ìÄ¹¤Î±Ê»³½ÕºÚÀèÀ¸¡Ê³®É÷´Û½ÎÆ¬¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿³ººÁ°¤À¤è¡¢¤È¤«ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¢£Âè»°¼Ô¤«¤é¡ÖÊÌ¤Î»ëÅÀ¡×¤ò¤â¤é¤¦
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÃÇÊÒ¤¬繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Á°¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¯É½Á°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Îý½¬¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¿Æ¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ô¥¢¥Î¤ä¤á¤ë¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ëÌ¼¡£¤Ç¤â¡¢È¯É½²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¿Æ¤¬²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌ¼¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤Å¤±¤¿ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¼¤È¿Æ¤ÎÌäÂê¤ÎÅö»ö¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î½õ¸À¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¾¼Ô¤òÌµ¼«³Ð¤ËÆ±°ì»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î´ßÀ¯É§(¤¤·¤Þ¤µ¤Ò¤³)¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¤ÎÍý²ò¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤È¤¤¤¦¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¤ÎÍý²ò¡×¤¬½¼Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ä¹çµ¤Æ»¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï21¡Ý9¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë»þ¡¢¤Ä¤¤»ä¤Ï¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢»ä¤ÏÌ¼¤ò¼«Ê¬¤ÈÌµ¼«³Ð¤ËÆ±°ì»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¯É½²ñ¤ä¿³ºº¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ê°Å»»¤Ï½ÐÍè¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢50Ç¯À¸¤¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤½ÐÍè¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÌ¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¤à¤«¤Ã¤È¤¤Æ¡¢Ì¼¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬¡Ö¿È¾¡¼ê¡×¤Ê¤Î¤«¡£Ì¼¤Ï»ä¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¿å½à¤¬Ãø¤·¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÄó°Æ¤ä¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¦¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¤ÎÍý²ò¡×¤Î¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼å¼Ô¤Ø¤ÎË½ÎÏÅª»ÙÇÛ¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢21¡Ý9¤ò»ÍÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤«¡¢Îý½¬¤ä¿³ºº¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤è¡¢¤È²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¡×¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÂÐÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡ª¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡Ö¤ï¤«¤ì¡×¡Ö¤Ç¤¤è¡×¡Ö¤ä¤ì¡×¤ÈÌ¿Îá·Á¤Ç¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Â¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¦¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶¯¼Ô¤Ë¤è¤ë¼å¼Ô¤Ø¤ÎË½ÎÏÅª»ÙÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¤ÎÍý²ò¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¡Ö¶¯¼Ô¤ÎÏÀÍý¤Î¶¯Í×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½¾¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÁê¼ê¤ÎÅÛÎì²½¡Ê¼«È¯ÅªÎì½¾¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¹çÍýÀ¤ÎÍý²ò¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¤È¡¢Ê¡»ãÅª¤Ê¸½¼Â¤ÏÁ´¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÝÃ¼ ´²¡Ê¤¿¤±¤Ð¤¿¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
Ê¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø´Ä¶¿Í´Ö³ØÉô¶µ¼ø
ÀìÌç¤ÏÊ¡»ã¼Ò²ñ³Ø¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢°ì»ù¤ÎÉã¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø²ÈÂ²¤ÏÂ¾¿Í¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡½¡½»Ò°é¤Æ¤Ï¿Æ¤Î°é¤ÁÄ¾¤·¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¡¢¡Ø¥±¥¢¤·¥±¥¢¤µ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡ØÇ½ÎÏ¼çµÁ¤ò¥±¥¢¤Ç¤Û¤°¤¹¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡ØÊ¡»ã¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡©¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£Ê¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø´Ä¶¿Í´Ö³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿¶µ°÷¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ÊÊ¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø´Ä¶¿Í´Ö³ØÉô¶µ¼ø ÃÝÃ¼ ´²¡Ë