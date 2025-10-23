すい臓がんを公表したお笑いコンビ「セバスチャン」の原田公志（39）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新した。

11日に松竹芸能の公式サイトで「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます」とし、コンビとして出演を予定していたライブやイベントはすべて休演とした。

20日には「体調崩して結構痩せて、皆に心配されて。僕の身長の標準体重調べたらまだ10kg以上太ってました」と明るく現状を報告。「おかげさまで元気に治療できております。靴とかも買うくらい元気です」とつづり、靴の写真を投稿した。

さらに、22日には文書で「近況報告ラジオ録りました」とし、「皆さん治療に対して激励コメント頂き本当にありがとうございます」と感謝。「おかげさまで治療中ではありますが、当初思っていたより副作用等もほぼなく体調もとても良いです！」と治療の現状を明かした。

「そこで二人で話し合い療養中ではありますが体調を見ながら近いところで出来ること（SNS活動、ライブ出演）等はやっていこうと言うことになりました」と一部で活動を再開するとした。

「もちろん治療が最優先ですが、出来る範囲で二人で活動しきますので、セバスチャンをよろしくお願いします」と呼びかけた。

セバスチャンは2009年に小学校からの幼なじみ、原田（ツッコミ）と阿部健一（ボケ）で結成されたお笑いコンビ。2011年に「クリンポスチア」から現コンビ名に改名した。身長185センチ・慶大理工学部卒の阿部と170センチ・中卒の原田の凸凹コンビとして人気。原田は「土曜はこれダネッ!」（長野放送）にレギュラー出演している。プライベートでは、阿部が2017年に、原田が2022年に一般女性と結婚している。