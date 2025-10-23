アメリカ・トランプ大統領の27日からの来日について、自動車業界のトップは「日米首脳の信頼関係が築かれる」との期待を示しました。

【映像】トランプ大統領来日 首脳同士の「信頼構築に期待」

経団連は、自動車産業の課題を話し合う「モビリティ委員会」を約2年ぶりに開催し、自動車関連以外にもエネルギー企業など、120社が参加しました。

地政学リスクの影響が大きい半導体の安定供給やバイオ燃料の導入に向けた取り組みなどについて、議論しました。

「トップ同士の信頼関係が間違いなく築かれるだろうと期待しています。未来志向の話し合いがきっとされるんだろうということです」（自工会・片山会長）

日本自動車工業会の片山会長は、トランプ大統領の来日について高市総理との「未来志向での話し合いを自動車業界だけでなく産業全体で期待している」と述べました。

また、トヨタ自動車の佐藤社長は、トヨタが検討しているアメリカで生産した車の「逆輸入」について、「現地の車を日本にそのまま持ってくるには、規制や基準の問題がある」と指摘しました。

その上で、逆輸入車を販売するための「環境づくりも含めて国として進めていくこと」と強調しました。（ANNニュース）