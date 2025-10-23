Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ë¼º¸ì¾É¾è¤ê±Û¤¨¤¿39ºÐ·Ý¿Í¡ÖM-1¡×£³²óÀï¿Ê½Ð¡¢Æþ´Ö¹ñºÝÀë¸À¡¦ÀéÍÕ¥´¥¦¡Ö´ò¤·¤¤¡×
Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¸ø¼°X¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢22ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æþ´Ö¹ñºÝÀë¸À¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æþ´Ö¹ñºÝÀë¸À¤ÎÀéÍÕ¥´¥¦¡Ê39¡Ë¤Ïº£Ç¯3·î¤Þ¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢¼º¸ì¾É¤À¤È¹ðÇò¡£9·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ïº£·î2Æü¤Î1²óÀïÆÍÇË¤ËÂ³¤¯2²óÀïÆÍÇË¤Ë¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡Ö¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡Ö2²óÀï¡¡¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÁêÊý¤ÎÀ¾ÅÄ¤É¤é¤ä¤¡Ê38¡Ë¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Öº£Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¡ª¡¡3²óÀï¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æþ´Ö¹ñºÝÀë¸À¤Î¡ÖM¡Ý1¡×2²óÀïÆÍÇË¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬X¤Ç½ËÊ¡¡£¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¤ÎÀîÀ¥Ì¾¿Í¤Ï¡ÖÆþ´Ö¹ñºÝÀë¸À¡¢2²óÀïÄÌ²á¡£Ç¾¹¼ºÉ¤«¤éÉüµ¢È¾Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¼º¸ì¾É¤Î¿Í´Ö¤¬3²óÀï¤Ï¤Û¤Ü·è¾¡¤ä¤í¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
Æþ´Ö¹ñºÝÀë¸À¤ÏNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÅìµþ¹»16´ü½Ð¿È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç18Ç¯·ëÀ®¡£ºòÇ¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3²óÀï¿Ê½Ð¡£ÀéÍÕ¤Ïºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô½Ð¿È¡£
ÀéÍÕ¤Ï4·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡1·î31Æü¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¡¤½¤Î¸å¤¢¤ì¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é3·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤À¼£¤»¤Æ¤Ê¤¤¤·¼º¸ì¾É¤Ç¤¹¤ï¡ª¡¡ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀµÙ¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£5·î24Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂà±¡¸å¡¢1¥ö·îÈ¾¡©¡¡¤¯¤é¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¾¯¤·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Á¡Á¡×¤È¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Ï9·î1Æü¤Ë¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙÌÀÆü¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢2Æü¤ËÅÔÆâ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¡¢ÀîÀ¥¤Î²ÈÃ£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¼£¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£