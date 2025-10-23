シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の最終シーズンに、シーズン4で圧倒的な人気を博したエディ・マンソンは再登場しないようだ。製作者のダファー兄弟が英のインタビューで明かした。

ジョセフ・クインが演じたエディは、シーズン4で初登場したヘルファイア・クラブのリーダー。終盤では仲間を救うため自らを犠牲にし、英雄的な死を遂げた。クインはこの役で一躍ブレイクを果たし、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）や『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』（2025）など大作映画への出演を重ねている。

ファンの間ではエディの再登場を望む声が耐えず、復活をめぐるも続出。クイン自身も2024年4月に「ストレンジャー・シングス 5」への出演の有無を問われた際、「僕は知っているけど、言いません」と曖昧なをしていた。

これについてマット・ダファーは「ジョー・クインがみんなを翻弄しているのは最高ですね」としつつ、「でも、ノーです。彼（エディ）は死んでいます」と復活の可能性をハッキリ否定。「ジョーはとにかく多忙なので、彼が戻ってこないことは分かっているはず。あれ以来5本ぐらい映画を撮っているんですから！一体いつ『ストレンジャー・シングス』の撮影に来る時間があるというんでしょう？」と語っている。

作中のエディについても、「悲しいけれど、RIP（安らかに眠れの意）です。彼は完全に土の下に埋まっています」とコメント。残念ながらエディの登場はシーズン4限りで、最終シーズンで姿を見せることはないようだ。

一方シーズン5には、新たに『ターミネーター』のリンダ・ハミルトンが新たに参戦。マットによると、彼女が演じるのはイレブン（ミリー・ボビー・ブラウン）を追跡する政府のエージェント役で、「非常に知性が高く、威圧的な人物」とのこと。「科学者ではありますが、必要とあらば戦いに参加し、銃を撃つこともできます」と明かしている。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1～4話）は2025年 11月27日（木）10時、VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より世界独占配信。

