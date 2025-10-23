の実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRANDLINE」より、巨人島“リトルガーデン”を舞台にした大迫力のポスター＆場面写真が到着した。撮影時のエピソードを、ウソップ役のジェイコブ・ロメロが明かしている。

偉大なる航路（グランドライン）2つ目の島・リトルガーデンは、恐竜の時代がそのまま残る太古の島。そこでは巨人族の“青鬼のドリー”＆“赤鬼のブロギー”が、100年にわたり決着のつかない戦いを続けている。二人は誇り高きエルバフの戦士であり、その生き様は、“勇敢なる海の戦士”を目指すウソップにとって憧れの存在となる。

ポスターには、ついに実写版ドリー＆ブロギーが登場。麦わらの一味を見下ろす構図から、巨人族の圧倒的なスケールが伝わってくる。ドリー役はドラマ「Getroud met rugby（原題）」のヴェルナー・コーツァー、ブロギー役は『ブロークン・ダークネス』のブレンダン・マーリーが担当。まるで原作の世界が現実に飛び出してきたかのような仕上がりだ。

場面写真には、ドリー＆ブロギーの決闘シーン、ルフィがワクワクした表情で冒険するシーン、ウソップが全力で駆け抜けるシーンが収められている。

One Piece. (L to R) Brendan Murry as Brogy, Werner Coetser as Dory in season 2 of One Piece. Cr. Courtesy Of Netflix © 2025 One Piece. Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2025 One Piece. Jacob Romero as Usopp in season 2 of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2025

米のインタビューに応じたウソップ役のロメロは、「これまでも尊敬できる人たちに恵まれてきましたが、今回はまったく新しい次元でした」と述べ、撮影現場での裏話を語っている。

「空に向かって演技をしながら、動きのある生き生きとしたシーンを成立させるのは、間違いなく技術的な挑戦でした。でも制作チームは、驚くほど巧みに、僕たち役者がその世界を感じられる環境を作ってくれたんです。」

撮影時の思い出の一つは、巨大なスプーンから食事するシーンだったとのこと。「全員で順番に、その中に座ったんですよ」と振り返っている。さらにロメロは、「（シーズン2では）お気に入りのエピソードを1つだけ選ぶのは難しいでしょう」と語り、見どころ満載のシーズンになることを予告した。

「ONE PIECE」シーズン2にあたる「ONE PIECE：INTO THE GRAND LINE」は2026年世界独占配信。シーズン1は独占配信中。

