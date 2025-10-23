先に席を確保！映画デートで「気がきく男性だな」と思う瞬間９パターン
映画はデートの定番コース。好きな人との初デートで映画に誘おうとしている人も多いのでは？ わずか２時間程度のひとときでも、気を抜かずにがっつりと好印象ポイントを荒稼ぎしたいところです。そこで今回は、「映画デートで『気がきく男性だなぁ』と思う瞬間９パターン」をご紹介いたします。
【１】映画の後に行くレストランを調べておいてくれる。
映画デートの醍醐味のひとつは、観終わった後に感想を語り合うことです。映画館からスムーズにレストランなどに移動しないと、映画を観た興奮が冷めてしまうかもしれません。「どうする？？」と女性任せにすると、頼りにならない印象を与えかねません。事前に近くのレストランを予約しておくか、おいしい店の情報を調べておいて女性に提案できるようにしておくと良いでしょう。
【２】上映後、トイレのことを気にしてくれる。
ドリンクを飲みながら約２時間もじっとしていれば、トイレに行きたくなる可能性が高いはず。恥ずかしくて「トイレに行きたい」と言いだせない女性もいるので、上映後に男性から声をかけてあげると気がきくと思ってもらえるはずです。エンドロールが終わった直後から感想をベラベラ話して、女性にトイレタイムを与えないようだと、空気の読めない男だと思われるかもしれません。
【３】リラックスして座れるように、ひじ掛けを空けてくれる。
ひじ掛けの扱い方ひとつでも、女性は男の気遣いを感じとってくれるようです。自分ひとりでひじ掛けを占領してしまうと、女性は圧迫感を覚えてしまうかもしれません。そこで、女性がいつでも遠慮なくひじを掛けられるように、女性側のひじ掛けを常にフリーにしておくと良いでしょう。先に女性にひじを掛けさせておいて、上から自分の手を乗せてしまうという「ちゃっかり」も決めやすくなるはずです。
【４】「寒くない？」と空調を気にしてくれる。
冷房が苦手な女性は意外と多いものです。とくに、スカートをはいている場合などは「寒くない？」と声をかけてあげると良いでしょう。女性が小刻みに震えているなど、明らかに寒そうなときは、自分の上着を膝にかけてあげたり、映画館のブランケットを借りてきてあげれば「気がきく男」としてのアピールができるでしょう。
【５】イスに座るときに、さりげなく買った飲み物などを持ってくれる。
映画館のイスは、片手で座席を引かないと座れないタイプが主流です。女性の両手がバックやドリンクで塞がっている場合は、さりげなく持ってあげると、危なげなく座れるでしょう。お尻を使って強引に座れる男性は見逃しがちなポイントなので、他人と差がつく局面だと言えます。
【６】スクリーンが観やすい席を譲ってくれる。
当たり前の気配りとして、女性にスクリーンが観やすい席を譲ってあげたいところです。判断が難しい場合は、「どっちの席がいい？」と女性に聞けば気を使っていることをアピールできるはず。後から女性の前の席に座高が高い人が座った場合は、そっと席をチェンジしてあげると良いでしょう。女性に「恩着せがましい」と思われないように、「そっちの方が観やすいでしょ？ でしょ？」などと言わないように注意が必要です。
【７】上映を待っている間に、ドリンクとポップコーンを買ってきてくれる。
ドリンクとポップコーンを劇場内に持ち込む方も多いのではないでしょうか。女性に「何飲む？」と聞いて素早く買ってきてあげるとスマートな男性だと思ってもらえるでしょう。そして、「これは俺からのサービスさ」と言わんばかりに、代金を受け取らなければ、さらに好感度がアップするかもしれません。逆に、自分が喉が渇いていないからといって、飲み物を買わずに素通りでは、「気がきかない男性」と思われる恐れがあります。
【８】待ち合わせより早く来て、チケットを買っておいてくれる。
見たい作品・時間のチケットを無事に取れるかどうか、心配している女性もいます。男としては、事前に前売り券を用意したり、待ち合わせより早く来てチケットを買っておいてあげたいところ。そして女性にさりげなく手渡せれば、素直に感謝してもらえるはずです。一方、もしもベストのチケットを取り逃したら、少なからず女性に残念な印象を与えてしまうでしょう。
【９】映画館と上映時間を調べて、待ち合わせの場所と時間を設定してくれる。
女性はデートの段取りを男性に期待しているようです。映画デートでは、率先して映画の情報をリサーチして、女性の好みや都合に合わせて待ち合わせ場所を設定してあげると気がきくと思われるでしょう。「とりあえず夕方に駅前でよくね？」と、見切り発車で待ち合わせすると、スムーズに映画を見れずに女性を疲れさせることもあるので、下調べの手抜きは禁物です。
映画デートのときに、実践してみたい項目はありましたか？ 堂々とした振る舞いで、男の余裕を見せたいものです。また、他にはどんな言動が映画デートで「気がきく」と思ってもらえるでしょうか。皆さんからのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
