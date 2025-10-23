トヨタ“新型”「スーパーカー」まもなく世界初公開！ 迫力の“エンジンサウンド”がスゴイ「GR GT」いつ登場？

迫力のサウンドも明らかに…トヨタの新型スーパーカー

トヨタは2025年10月13日に自社のオウンドメディアである「トヨタイムズ」のライブ配信を実施し、ジャパンモビリティショー2025に登場が予定されているモデルなどのプロジェクトを発表。その中で「GR GT」と呼ばれるGRの新たなモデルについての情報も一部公開されました。

これは…絶対にカッコイイ！

GR GTについては、2025年10月11日、12日に富士スピードウェイを会場に開催されたスーパーフォーミュラのタイミングで、今までは「GRスープラコーナー」と呼ばれていた最終コーナー前の名称が「GR GTコーナー」に改名され、左からトヨタ2000GT、レクサスLFA、そしてGRバッジを備えた謎の車両のフロントマスクのアップを写した大型看板が備わっていたことから、この謎のGRバッジを備えたモデルがGR GTではないかとウワサされています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ“新型”「スーパーカー」を画像で見る（70枚）

この特徴的なヘッドライトは2025年8月に開催されたグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでデモランを行った「トヨタGTコンセプト」のものに似通っているという説もあり、こちらもジャパンモビリティショー2025での追加情報発表が期待される1台と言えるでしょう。

ライブ配信では新たな画像や映像の公開は残念ながらありませんでしたが、2000GT、LFAと共に実車のエンジンサウンドが公開され、前の2台とは明らかに異なるサウンドを聴くことができました。

このサウンドはシフトダウン時のものと思われ、有段ギアが備わっていることが分かるほか、アクセルオフ時にバリバリとバブリング音も聞こえていることから、かなりハイスペックなフラッグシップスポーツに仕上がっていることが伺えます。

マスタードライバーとして車両開発にも携わる豊田章男会長も音にこだわったと話しているため、快音であることは間違いありませんが、騒音規制が年々厳しくなっていることを考えると、このサウンドがエンジン本来のものなのか、それとも疑似的に作り出しているものなのかも気になるところです。

なおGR GTの正式な発表については、年末に豊田章男会長自らがワールドプレミアを実施すると明らかにしているので、こちらも楽しみに待ちたいところです。