若い男をそばに置きたいんだろう…「セクハラで泥沼化」した女性上司と部下に、会社が下した「処分の中身」

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は、年々人間関係の多様化に伴い複雑さを増しています。とりわけ、職場での恋愛関係や過去の交際が尾を引き、業務上の嫌がらせに発展してしまうケースは、近年少しずつ目立ち始めています。

今回は、元交際関係にあった上司と部下の間で生じたトラブルを取り上げ、こうした問題がいかに職場の健全性を揺るがすか、そして企業としてどのように対応すべきかを考えてみたいと思います。

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成しています）

ハラスメント裁判「ふたつの事例」

かつて、結婚相手を探す場としても機能していた職場恋愛が、近年は「非常に慎重に扱われるべき課題」になっています。

先日ニュースをにぎわせた、行政区の長と部下がラブホテルに行っていた事件に象徴されるように、職場恋愛はいまや「最も大きいリスクのひとつ」と言っても過言ではありません。ましてや不倫とあれば周囲からの信頼を失い、場合によっては失職することもあります。そもそも、職場は仕事をする場であり、恋愛相手を探す場ではありません。

しかしながら、職場は1日の3分の1を過ごす場所です。そのため職場の人間関係の延長から交際が生じることもままあり、裁判でもたびたび恋愛関係にあった上司と部下が職場においてトラブルになったという事件が見られます。

2013年に高裁判決となった事件では、市役所職員の男性が15歳年下の女性職員と交際を経て結婚したあと、上司の総務部長から中傷されたことでうつ病が悪化したと主張しています。

総務部長は男性が再婚であることをあげつらい、年の差のある女性職員を騙しているなど、交際に関する誹謗や私生活への干渉を行っていました。裁判所は部下のプライベートな交際に立ち入り人格を傷つける発言は、パワハラに該当すると判断し、慰謝料の支払いを命じる判決を出しました。

また、2012年の地裁判決が出た事件では、既婚の男性上司が新人の女性部下に性交を強要。関係継続を強いて、女性がそれを拒んだ後は報復として職場での無視や業務はずし、その女性に限定して宿直勤務を強制するなどパワハラ行為を行っていました。それによって、女性社員は心身に不調をきたし退職を余儀なくされています。

男性上司は新人の女性部下にプレゼントを度々行い、それを受け取っていたことから双方合意の不倫だったと主張しましたが、裁判所はふたりの間で交わされたメールなどから、女性の自由意志ではなく、関係を持ったのは上司へ逆らうことができなかったのだと判断し、典型的なセクシャルハラスメントかつ権限を背景にしたパワーハラスメントと認定しました。

このように、恋愛感情やそのもつれが業務に持ち込まれると、それだけでハラスメントに転ずる可能性が生まれます。特に、恋愛関係が破綻した後で行われる報復的なハラスメントは、被害者側にとっても周囲に相談しにくい、負い目を感じやすいなどの理由から表面化しにくいため、より陰惨なものになりやすい特徴があります。

恋愛は本来プライベートなものであり、交際「する」「しない」は本人の自主的な判断で行われるべきです。しかし、それが職場において悪影響をもたらすものとなった場合は、その限りにおいて会社としても介入していくことが求められます。

特にハラスメントとして被害が出ている場合、当事者業務上の接点を絶つよう配置換えや指揮系統の変更を行うなどの具体的な対策を講じる必要があるのです。

「セクハラ」はどちらがしていたのか？

Aさんのヒアリングを終え、私たちは2組のハラスメント事案をそれぞれ別のものとして扱うことにしました。つまり、Aさんが後輩男性に対して強硬な言動を取ることと、それがB課長との関係に由来するかは切り離して考えるということです。この認識を窓口担当の職員や関係者とも共有しました。

後輩職員へのハラスメントは、相談者とAさんの間で言動があったことの認識が一致していること、Aさんも強く言い過ぎたという自覚があったことから、会社も本件はパワハラとして扱うことにしました。しかし、会話の内容が業務に関するものだけであること、またAさんも反省の念があることから、口頭での注意と本人への謝罪にとどめる対応で治まりました。

そのうえで、B課長に対してヒアリングを行いました。ヒアリングではAさんとの私的な関係の有無については質さず、Aさんの業務変更の意図について確認しました。

「課の皆さんにも話しましたが、Aさんはもともと秘書的な調整業務に長け、私も長く助けてもらってきました。しかしこの仕事は私とふたりだけで移動することや出張もあるので、結婚したばかりのAさんに継続して担当してもらうのも憚られると思いました。

この業務は他部署や社外とも調整をしていくので大変ではあるのですが、そのなかで得られる知識や経験も多くあります。まだ社歴の浅い社員たちにも経験してもらうことで、視野を広げてほしいと考えると、いいきっかけだと思ったんです」

「業務変更について、Aさんには皆さんの前で言う前に通知をしていましたか？」

「はい。ご本人も納得していました。管理業務はやはり顧客対応をしてお客様に信頼してもらうことも大事なので、負荷が高いことも承知されていたと思います。でも、思ったよりハードだったのかな、と思います」

「課長にもAさんが大変そうだという認識はありましたか？」

「はい。でも、正直に言って、Aさんが言うほどの業務負荷ではないと考えています。程度の差はあれ、社歴の浅い社員も同様の対応はしていますし、私も何かあれば報告してほしいと伝えています。ただ、私の連絡にも最低限しか返信してきませんし、最近では少し……」

B課長は少し言いよどみ、小さな声で「言いがかりというか、むしろセクハラっぽいことばかり言ってくるので、どう対応していいか私も迷ってしまって」と付け加えました。

「私が（Aさんに）『気があるからわざと大変な案件を任せるんだろう』とか『若い男をそばに置きたいんだろう』とか。そんなことはないと返しても、あげつらうようなことばかり言われて、正直どうしていいのか」

「その発言に関する証拠がありますか？」

「チャットのログがあります。……見せなければなりませんか？」

B課長がためらうようでしたので、私は「今の段階では結構です」と応えました。

「ただ、AさんがB課長へパワハラを訴えてきた際や、B課長がAさんからセクハラを受けているのだということでしたら、その際には証拠として確認させていただきます。とりいそぎ、課長としてはAさんに任せている仕事は彼のキャリアや立場から言って重すぎるとは考えていないということですね？ その件については部署のほかの方にもヒアリングさせてただき、判断させていただくことになりますが、よろしいでしょうか」

「承知しました」とB課長が答えて、ヒアリングを終えました。

「職場恋愛トラブル」における会社対応の限界値

その後、管理課でAさんと同様の仕事をしている職員2名から聞き取りを行い、確かにAさんの対応している業務は深夜まで及ぶことがありうること、様々な要因から一時的にAさんの業務量が増えていることが分かりました。

ただし、その情報共有が課内にされておらず、Aさんからは対応についての相談や質問を受けたこともなく、把握できていない状況でした。

これらのことから、AさんへのB課長の言動はパワハラには当たらないものの、業務量のモニタリングが不足していたとして、会社からはB課長に口頭で注意を与えるにとどめました。また、AさんとB課長との関係悪化を食い止めるため、B課長の希望により近日中に所属部署の異動を行うことにしました。この措置を講じることで、ふたりが業務に関して連絡をとる必要を限りなく薄くできます。

Aさんの言動がセクハラかどうかを判断するよりも、会社としてはB課長が不安にならずに働ける道を模索したいと考えたのです。

今回のケースから改めて見えてくるのは、「職場に私的な関係性が持ち込まれたとき、その影響がどこまで業務や人間関係に及ぶかは想像以上に大きい」ということです。特に上司と部下の関係性に恋愛が絡むと、周囲からの憶測や不信感を招きやすく、業務上の人事配置や指導がすべて「私情」と結び付けられてしまうリスクがあります。

企業として大切なのは、こうした事態に直面したときに「事実」と「憶測」を切り分け、冷静にヒアリングと事実確認を行うことです。そして、本人同士の関係性を追及することよりも、職場の健全性をどう保つか、被害を訴える社員が安心して働ける環境をどう整えるかに力点を置くことが求められます。

また、恋愛関係やその破綻に端を発するトラブルは、被害を受けた側も加害を指摘された側も声を上げにくく、問題が水面下でこじれやすいのが特徴です。そのため、相談窓口の整備や定期的な研修だけでなく、日頃からのコミュニケーションを通じて「相談してよい」という文化を根付かせることが重要です。

職場恋愛を完全に排除することは現実的ではありません。しかし、それが業務に影響を及ぼし、ハラスメントに発展した場合は、企業として毅然と対応する姿勢が問われます。

最終的に必要なのは、「人間関係の多様化を前提にした職場マネジメント」を組織としてどう実装するか。その視点を持つことが、今後ますます不可欠になるといえるでしょう。

適応障害で休職した「モンスター社員」が職場でついた「被害者続出」のありえない大ウソ