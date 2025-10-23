【うさまる】郵便局のネットショップにオリジナルグッズ40種ラインナップ！
郵便局のネットショップにて、人気キャラクターうさまるの『ベジまるズ』デザインをはじめとする、オリジナルグッズとぽすたんぷ・フレーム切手の販売が開始された。
＞＞＞郵便局のうさまるグッズをチェック！（写真28点）
「うさまる」は、ゆるく、可愛く、ときたまシュールなうさぎのキャラクター。作者はイラストレーターのsakumaruさん。2014年8月6日に初めてLINEスタンプに登場し、一気にブレーク。2016年には「LINE Creators Stamp AWARD」にて史上初の殿堂入りを果たし、2021年の第3回「LINE Creators MVP AWARD」でもMVP部門グランプリを受賞する等、その勢いは止まらない。
LINE公式スタンプや企業とのコラボスタンプも続々リリース。テレビ番組や雑誌にも多数取り上げられ、書籍化、グッズ化、カフェなど、スタンプを超えて幅広く展開中だ。
そんな「うさまる」のフレーム切手セットや日付印など、かわいいオリジナルグッズ全40種がラインナップ。
注目は、うさまるの人気デザイン『ベジまるズ』によるフレーム切手とぽすたんぷ。
フレーム切手は、110円切手が5枚の切手シートと、ポストカード6枚のセット。
「ぽすたんぷ」とは、手紙のやり取りをもっと楽しくする、フレーム切手入りのレターセット。今回のセットには、85円切手1枚と、110円切手1枚のフレーム切手に、ポストカード1枚、封筒1枚、便箋2枚が入っている。
この機会にうさまるまみれの手紙を書いてみては。
