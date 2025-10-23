【ミッフィー】ボアシリーズが起き上がりこぼし「ぬいコロン」で新登場！
ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」の新商品として、「ミッフィー ボアシリーズ」が発売される。アイアップ公式オンラインストアでは、予約受け付け中で、12月中旬ごろに全国で発売の予定だ。
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
「ぬいコロン」は、倒してもコロンッと起き上がるぬいぐるみ起き上がりこぼし。
手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾るのはもちろん、ぬい活にもぴったりな癒しアイテムだ。
もこもこのボア素材とやさしい色味が重なり、ほっこりとした雰囲気のミッフィーが楽しめる。
コロンとしたミッフィーにたっぷりと癒されてほしい。
＞＞＞もこもこなミッフィーのぬいコロンをチェック！（写真3点）
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
