68ºÐÉ×¤òÆÍÁ³Ë´¤¯¤·¤¿68ºÐºÊ¡ÄÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ÇÃÎ¤ë¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡¦·î700±ß¡×¤ËÀä¶ç
É×¤äºÊ¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë°äÂ²Ç¯¶â¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼Ò²ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤È¤Î´Ö¤ËÐªÎ¥¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÛÄê³°¤Î¾¯³Û»Ùµë¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¿¿ÊÕ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê68ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ÀèÆü¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¡¢ÌÀÉ×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯68ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òÆÍÁ³¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï¤º¤Ã¤È°¦±ì²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±ìÁð¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©»ö¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢±«¤ÎÆü°Ê³°¤Ï°ì½ï¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Âç³Ø¿·Â´»þ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£²¿É´¿Í¤È¤¤¤¿Æ±´ü¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£3Ç¯¤Û¤É¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¡¢Ì¼Æó¿Í¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤·¤¿¤È¤¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÉ×¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï½÷À¤â³èÌö¤¹¤ë»þÂå¡£»Å»ö¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¹Ô¡£ÌÀÉ×¤µ¤ó¤â»Ò°é¤Æ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¤¥¯¥á¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï¡ØÃË¤¬²È»ö¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤È¡¢Îä¤¿¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¶¦¤Ë»Å»ö¤È²ÈÄí¤ËÁ´ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ï·¸å¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÄ¹À¸¤¤·¤è¤¦¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²á¤´¤½¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯¤òÂè°ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Çè«Á³¼«¼º¡£¸½¼Â¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áòµ·¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤º¡¢¤ä¤Ã¤ÈºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¼êÂ³¤¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤³¤Ê¤¹ËèÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¡ÖÇ¯¶â¤Î¼êÂ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¤´ÖÃÎ¤é¤º¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡×
²¿¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼êÂ³¤¤ÇÇ¯¶â»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö³µ»»¤Î°äÂ²Ç¯¶â³Û¡×¡£¤½¤Î³Û¡¢¤ª¤è¤½700±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¯¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¡Ä¤â¤Ï¤äÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ì¾»Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤ÈÐªÎ¥¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î3/4¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤¿65ºÐ°Ê¾å¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î3/4¡×¤È¡Ö¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î³Û¤Î1/2¤È¡¢¼«¿È¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤Î1/2¤ò¹ç»»¤·¤¿³Û¡×¤òÈæ³Ó¤·¡¢¹â¤¤¤Û¤¦¤¬°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖA¡§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¡×¡¢¡ÖB¡§¼«¿È¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¡×¤Î2¤Ä¤òÈæ¤Ù¡¢B¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤µ¤ì¡¢A¤¬B¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¤½¤Îº¹³ÛÊ¬¤¬°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¾å¾è¤»»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¿ÊÕ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¶¦¤ËÇ¯¶â·î17Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¡¢ÌÀÉ×¤µ¤ó¤¬¼ã´³Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤¬·î7Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·î10Ëü±ß¤Û¤É¡£·×»»¾å¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤È¡¢¼«¿È¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤òÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¡¢ÈùÌ¯¤Êº¹³Û¤¬700±ß¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¼êÂ³¤¸å¡¢¤½¤Îº¹³Û¤¬·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë700±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÕÌ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤º¡Ä¡Ä¶¦Æ¯¤¤À¤ÈÂ»¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ØÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡Ê¾ÜºÙ½¸·×¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¡¢É×¡¢ºÊ¤È¤â¤ËÈóÇÀÎÓ¶È¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¡á¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤ÏÌó1,300ËüÀ¤ÂÓ¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢É×¤¬ÈóÇÀÎÓ¶È¸ÛÍÑ¼Ô¤ÇºÊ¤¬Èó½¢¶È¼Ô¡ÊÈóÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤È¼º¶È¼Ô¡Ë¡á¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Ï¡¢508ËüÀ¤ÂÓ¡£°µÅÝÅª¤Ë¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÉ×¡¦ºÊ¤È¤â½¢¶È»þ´Ö¤¬¡Ö½µ35»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ê¤Î¤Ï496ËüÀ¤ÂÓ¡£¤Þ¤À¡ÖÃË¤Ï»Å»ö¡¢½÷¤Ï²ÈÄí¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°»þÂåÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤°äÂ²Ç¯¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÐªÎ¥¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
