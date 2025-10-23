2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している寛一郎のコメントが公開された。

参考：『ばけばけ』寛一郎の喜びと哀しみを同居させる瞳 結婚は“家”のためか“2人”のためか

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

寛一郎が演じる銀二郎は、ヒロイン・トキ（髙石あかり）の最初の結婚相手。鳥取県因幡の貧窮足軽の次男として生まれ、厳格な父に育てられた銀二郎は、トキとお見合いをして松野家に婿入りする。時代の変わり目に翻弄されながらも誠実に生きようとする青年だ。

寛一郎は本作への出演について、「まさかと思いましたね。朝ドラは日本のお茶の間で見る国民的な番組だと思っていたので、自分が出演できるとは思ってもいなかったです」と予想外のオファーだったことを明かす。演じる銀二郎については、「最初のお見合いのシーンで、おトキちゃんに対して恋に落ちています。理不尽なことにも耐えながら彼女を守ろうと一生懸命に働く、優しくて誠実な人です」と分析。

共演する髙石については、「必要ない緊張やプレッシャーを取っ払ったような軽やかさがある。一緒にお芝居をしていると芯があるなと感じます」と信頼を寄せる。さらに「銀二郎は勘右衛門さんと対立しますが、小日向さんがどうしたってチャーミングなので、嫌なことをされても嫌だと思えない柔らかさがあるんですよね」と、現場の温かい空気を振り返った。

●寛一郎（銀二郎役）コメント「まさか」と思いましたね。朝ドラは、日本のお茶の間で見る国民的な番組だと思っていたので、自分が朝ドラに出演させていただけるとは思ってもいなかったです。僕が演じる銀二郎は、トキの婿として松野家に入ります。おそらく、『ばけばけ』を見ている方は、トキと銀二郎が後々別れることはわかっていると思います。それでも、「この人と結ばれてずっと一緒にいてもよかったんじゃない？」と思ってもらえるような、愛される存在でいたいなと思っています。最初のお見合いをするシーンで、僕自身の中では、銀二郎はおトキちゃんに対して恋に落ちています。はじめは、銀二郎は決められたから松野家に婿として入り、理不尽なことにも耐えていくのかなと思っていましたが、ちゃんと彼女のことが好きだし、結婚した後もおトキちゃんを守るために一生懸命に働く。優しくて誠実な人だと思います。その誠実さや彼女を想う気持ち、彼のピュアな部分が、うそ偽りなく見えるように、僕自身が常日頃から誠実に、人と仕事に向き合いたいなと思っています。髙石さんは、必要ない緊張やプレッシャーを取っ払ったような軽やかさがありますよね。一緒にお芝居をしていると、芯があるなと感じます。髙石さんが演じるおトキちゃんにも芯があり、そこに銀二郎もどんどんひかれていったんじゃないですかね。松野家は、みんなが面白く、現場でのお芝居が、脚本以上の膨れ上がり方をするのは、やっぱり松野家の方々だからだと思います。銀二郎は、勘右衛門さんと対立しますが、演じている小日向さんがどうしたってチャーミングなので、嫌なことをされても嫌だと思えない柔らかさがあるんですよね（笑）。江戸から明治に変わり、銀二郎とおトキちゃんは、その時代のはざまを生きています。その中で、自分の生き方を見つけること、「自由」を求める銀二郎がどんな人間になっていくのかは、僕も楽しみにしているところです。また、おトキちゃんと別れるという結果がわかっている中で、銀二郎が視聴者の方にどう愛されていくのか。演じていて難しいなと思うのは、銀二郎に一つでも悪いところがあればいいんですけど、本当に嫌なところがなくて（笑）。演じていて心苦しくなるくらいに銀二郎は良い人なので、そこも見ていただけたらと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）