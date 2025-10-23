½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï²ÏËÜ·ë¤ÈÂçÎ¤Åí»Ò¤È¤Î²«¶âÀ¤Âå¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂç´¿·Þ¡¡¡Öº£¤Î»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤2¿Í¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ22Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä3½µÏ¢Â³¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î2Æü´Ö¤òÆ±¤¸²«¶âÀ¤Âå¤ÎÂçÎ¤Åí»Ò¡¢²ÏËÜ·ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ë¡£ÂçÎ¤¤È¤Ï2020Ç¯¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î2Æü´Ö°ÊÍè7ÅÙÌÜ¡¢²ÏËÜ¤È¤Ï21Ç¯¡Ö¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×½éÆü°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬Æ±¤¸ÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¤·¤Ö¤³¤µ¤ó¤ËÂÇ·â»ØÆ³¡©
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Í¡£¤¹¤²¤¨¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¡¼³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×½ÂÌî¤Ï½é¤Î¡È3¿Í¥¿¥Ã¥°¡É¤ò»ê¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´î¤ó¤À¡£Æ±¤¸1998Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤âÆ±¤¸2018Ç¯¡£½ÂÌî¤ÈÂçÎ¤¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡¢ÆüÂÎÂç¤Ëºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿²ÏËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼õ¸³¤Ç¤Î¡È¥µ¥¯¥é¥µ¥¯¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¸å¤Ë¼Â¸½¤·¤¿Æ±°ìÁÈ¤À¤¬¡¢Çº¤á¤ë½ÂÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇÆ±´ü¤È¤¤¤¦´Ø·¸°Ê¾å¤Î»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿2Æü´Ö¤Ë¶»¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ë¥Ô¡¼¤Î¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Åí»Ò¤ÎµîÇ¯¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢2¿Í¤È¤âÇç¤¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¶¯¤µ¤¬¤è¤êÁý¤·¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£3¿Í¤È¤â¥´¥ë¥Õ¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤·¡¢¥Û¥ó¥È³Ú¤·¤ß¡×ÂçÎ¤¤Ï»ý¤Áµå¤ò¥É¥í¡¼¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤Æ1Ç¯¼å¤ÎºòÇ¯6·î¤Î¡ÖµÜÎ¤Íõ ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£²ÏËÜ¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖNEC·Ú°æÂô72¡×¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï½ÂÌî¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤·¤¿2½µÁ°¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Ç½é¤ÎÇ¯´ÖÊ£¿ô²óV¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤È¤â¤ËÄãÌÂ¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÉü³èV¤¬¡¢º£¤Î½ÂÌî¤Ë¤Ï»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¡Ö2¿Í¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Î»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤2¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Æ±µéÀ¸¡ÊÆ±³ØÇ¯¡Ë¤À¤·¡¢Æ±´ü¤À¤«¤é¡×¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î54¾¡¤ò¸Ø¤ë²«¶âÀ¤Âå¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á½ÂÌî¤Ï6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë8ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·¤¿19Ç¯9·î¤Î¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï½éÆü¤Ë¿·³ÀÈæºÚ¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤È²ó¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ºÇ½ªÆü¤Ë2ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·¤¿Æ±Ç¯11·î¤Î¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Î²«¶âÀ¤Âå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£½ÂÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í·ÁÌµ·Á¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë²«¶âÀ¤Âå¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£¼«¿È11ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤âÉü³è¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ë¡É¥Á¥ç¡¼³Ú¤·¤ß¡É¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
