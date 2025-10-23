２０１４年以来、１１年ぶりの対決となる阪神とソフトバンクの日本シリーズが２５日に開幕する。決戦まで２日。２年ぶりの日本一奪還を狙う藤川阪神か、５年ぶりのシリーズ制覇に挑む小久保ソフトバンクか−。両チームを徹底比較する企画の第２回は、両チームの過去の対戦などを総合的に対比した。

【主軸】両リーグ優勝球団が対決する今シリーズ。見どころのひとつは４０本塁打＆１０２打点で２冠の阪神・佐藤輝がチームを勢いづけるアーチを放てるかだろう。片やソフトバンク勢は打率・３０４で首位打者の牧原大、同・２９２でパ・リーグ２位の柳町が持ち味を出せるか。

【犠打、四球】両チームの共通点は犠打の多さ。阪神は１２球団最多の１３６に対し、ソフトバンクはリーグ最多の９５。投手が打席に立つセ・リーグとＤＨ制のパ・リーグで違いはあるが、走者を送り圧力をかける攻撃が共に特徴的だといえるかもしれない。さらに四球数も阪神が１２球団最多の４４１に対し、ソフトバンクが１２球団で２番目の４３６を数える。

個人犠打数を見れば今季セ最多は阪神・中野の４４犠打で、２位・田中（中日）の２２犠打の２倍。パ最多はソフトバンク・海野で２４犠打。四球数はリーグ上位１０選手のうち、阪神勢が６人。トップの大山が７４、３位・近本が６０、４位・佐藤輝が５７、５位・森下が５４、６位・坂本が５３、９位・中野が４４。パは出塁率・３８４で最高出塁率のタイトルも獲得したソフトバンク・柳町が６２でトップだ。

【盗塁】両リーグの盗塁王も見逃せない。阪神・近本が３２盗塁、ソフトバンク・周東が３５盗塁でタイトル。成功率を比べると近本が・７８０、対して周東は・８９７を誇る。チームとしては、阪神がセ・リーグ唯一の３桁となる１００盗塁。ソフトバンクもリーグ２位ながら９８盗塁。本塁打など長打だけでなく、両チームの強みでもある犠打や四球、足を絡めた攻撃を発揮できるかが勝敗のカギを握りそうだ。