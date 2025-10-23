¡Ú24Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¶Ó¿¥¤Î°ÖÏ«²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¤·Êª¤ÇÂç¹¥¤¤Ê²øÃÌ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥È¥
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè20²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
²¼½É¤Ç¤Ï¶µ°÷»î¸³¤ò½ª¤¨¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î°ÖÏ«²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î½Ð¤·Êª¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê²øÃÌ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¡¢¥È¥¤¬¾¾¹¾¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ¾ÍÎÉ÷¤ÎÄ«¿©¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£