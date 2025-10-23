森香澄、キャミソールで美肌披露 ランウェイで色気放つ
元テレビ東京アナウンサーでタレント・女優の森香澄が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
森香澄
山里亮太(南海キャンディーズ)とともにMCを務めた森は、「ROYAL PARTY」のステージにモデルとして出演。黒のキャミソール、ドット柄のスカート、ファージャケットというコーディネートで美肌を披露し、色気を放ちながらランウェイを歩いた。
同ステージには、与田祐希、鶴嶋乃愛、桜井玲香、トラウデン直美、加藤史帆らも出演した。
「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
