日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3093（-11.0　-0.35%）
ホンダ　1613（-7　-0.43%）
三菱ＵＦＪ　2285（+5　+0.22%）
みずほＦＧ　4878（-32　-0.65%）
三井住友ＦＧ　4070（-17　-0.42%）
東京海上　5937（-4　-0.07%）
ＮＴＴ　159（-0.8　-0.50%）
ＫＤＤＩ　2436（-8.5　-0.35%）
ソフトバンク　221（+1.0　+0.45%）
伊藤忠　8659（-62　-0.71%）
三菱商　3646（-27　-0.74%）
三井物　3700（-29　-0.78%）
武田　4297（+3　+0.07%）
第一三共　4057（-30　-0.73%）
信越化　4875（-65　-1.32%）
日立　4439（-31　-0.69%）
ソニーＧ　4369（-31　-0.70%）
三菱電　3895（-39　-0.99%）
ダイキン　18205（-245　-1.33%）
三菱重　4329（-18　-0.41%）
村田製　2899（-51　-1.73%）
東エレク　29541（-1189　-3.87%）
ＨＯＹＡ　22794（-231　-1.00%）
ＪＴ　4951（-20　-0.40%）
セブン＆アイ　2027（-15　-0.73%）
ファストリ　54918（-552　-1.00%）
リクルート　7712（-159　-2.02%）
任天堂　12971（-134　-1.02%）
ソフトバンクＧ　23004（-696　-2.94%）
キーエンス（普通株）　60782（-218　-0.36%）