日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3093（-11.0 -0.35%）
ホンダ 1613（-7 -0.43%）
三菱ＵＦＪ 2285（+5 +0.22%）
みずほＦＧ 4878（-32 -0.65%）
三井住友ＦＧ 4070（-17 -0.42%）
東京海上 5937（-4 -0.07%）
ＮＴＴ 159（-0.8 -0.50%）
ＫＤＤＩ 2436（-8.5 -0.35%）
ソフトバンク 221（+1.0 +0.45%）
伊藤忠 8659（-62 -0.71%）
三菱商 3646（-27 -0.74%）
三井物 3700（-29 -0.78%）
武田 4297（+3 +0.07%）
第一三共 4057（-30 -0.73%）
信越化 4875（-65 -1.32%）
日立 4439（-31 -0.69%）
ソニーＧ 4369（-31 -0.70%）
三菱電 3895（-39 -0.99%）
ダイキン 18205（-245 -1.33%）
三菱重 4329（-18 -0.41%）
村田製 2899（-51 -1.73%）
東エレク 29541（-1189 -3.87%）
ＨＯＹＡ 22794（-231 -1.00%）
ＪＴ 4951（-20 -0.40%）
セブン＆アイ 2027（-15 -0.73%）
ファストリ 54918（-552 -1.00%）
リクルート 7712（-159 -2.02%）
任天堂 12971（-134 -1.02%）
ソフトバンクＧ 23004（-696 -2.94%）
キーエンス（普通株） 60782（-218 -0.36%）
