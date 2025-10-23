▼福岡県（福岡管区気象台・２３日５時）

【福岡地方】くもり後晴れ

【北九州地方】くもり後晴れ

【筑豊地方】くもり後晴れ

【筑後地方】晴れ時々くもり

▼佐賀県（佐賀地方気象台・２３日５時）

【南部】くもり後晴れ

【北部】晴れ

▼長崎県（長崎地方気象台・２３日５時）

【南部】晴れ時々くもり

【北部】晴れ

【壱岐・対馬】晴れ

【五島】晴れ時々くもり

▼熊本県（熊本地方気象台・２３日５時）

【熊本地方】くもり時々晴れ

【阿蘇地方】くもり時々晴れ

【天草・芦北地方】くもり時々晴れ

【球磨地方】くもり時々晴れ

▼大分県（大分地方気象台・２３日５時）

【中部】くもり時々晴れ

【北部】くもり時々晴れ

【西部】くもり時々晴れ

【南部】くもり時々晴れ

▼宮崎県（宮崎地方気象台・２３日５時）

【南部平野部】雨後くもり

【北部平野部】雨後くもり

【南部山沿い】雨後くもり

【北部山沿い】くもり

▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・２３日５時）

【薩摩地方】くもり

【大隅地方】雨後くもり

【種子島・屋久島地方】雨

【奄美地方】くもり

▼沖縄県（沖縄気象台ほか・２３日５時）

【本島中南部】くもり

【本島北部】くもり

【久米島】くもり時々雨

【大東島地方】くもり

【宮古島地方】雨後くもり

【石垣島地方】雨時々止む

【与那国島地方】くもり時々雨