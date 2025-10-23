東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値151.98　高値152.05　安値151.49

152.75　ハイブレイク
152.40　抵抗2
152.19　抵抗1
151.84　ピボット
151.63　支持1
151.28　支持2
151.07　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1611　高値1.1622　安値1.1577

1.1675　ハイブレイク
1.1648　抵抗2
1.1630　抵抗1
1.1603　ピボット
1.1585　支持1
1.1558　支持2
1.1540　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3356　高値1.3387　安値1.3306

1.3474　ハイブレイク
1.3431　抵抗2
1.3393　抵抗1
1.3350　ピボット
1.3312　支持1
1.3269　支持2
1.3231　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7960　高値0.7974　安値0.7949

0.7998　ハイブレイク
0.7986　抵抗2
0.7973　抵抗1
0.7961　ピボット
0.7948　支持1
0.7936　支持2
0.7923　ローブレイク