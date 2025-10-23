東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値151.98 高値152.05 安値151.49
152.75 ハイブレイク
152.40 抵抗2
152.19 抵抗1
151.84 ピボット
151.63 支持1
151.28 支持2
151.07 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1611 高値1.1622 安値1.1577
1.1675 ハイブレイク
1.1648 抵抗2
1.1630 抵抗1
1.1603 ピボット
1.1585 支持1
1.1558 支持2
1.1540 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3356 高値1.3387 安値1.3306
1.3474 ハイブレイク
1.3431 抵抗2
1.3393 抵抗1
1.3350 ピボット
1.3312 支持1
1.3269 支持2
1.3231 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7960 高値0.7974 安値0.7949
0.7998 ハイブレイク
0.7986 抵抗2
0.7973 抵抗1
0.7961 ピボット
0.7948 支持1
0.7936 支持2
0.7923 ローブレイク
