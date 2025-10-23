“ケイちゃん”増田惠子、手作りフレンチトースト並ぶ朝の食卓ショット披露「美味しかったですよ〜」
ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと歌手で俳優の増田惠子（68）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作りのフレンチトーストを並べた食卓の写真を公開した。
【写真】「美味しかったですよ〜」増田惠子が公開した手作りフレンチトースト並ぶ食卓ショット
「急にフレンチトーストが食べたくって、昨日の日曜日のブランチに作りました 半年振りです〜」「美味しかったですよ〜」と明かし、木製のテーブルにフレンチトーストと紅茶を並べた上品な朝食のワンシーンを披露。
キウイを添えた白いプレートには、バニラアイスを乗せたフレンチトーストが2人分並んでいる。「トモと一緒に頂きました」との一文があり、昨年8月に亡くなった夫・桑木知二さん（享年70）の分も手作りしたようだ。
投稿では「すっかり寒くなって来ましたね〜 朝晩は寒いので、冬用の羽毛の掛け布団に替えるか否か迷っています〜 皆さんは、如何されていますか〜？ もう直ぐビルボードLIVEなので、すごく迷います〜」「お互いに体調整えて来週28日のビルボードLIVEでお会いしましょうね」などと近況報告もしていた。
